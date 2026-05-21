Анна Лазарова: Третото издание на „ОТБЛИЗО“ е фестивал за съвременна българска поезия.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анна Лазарова - съосновател на Фондация "Поетика", разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 5, 6 и 7 юни (петък, събота и неделя) във Велико Търново, на сцена „Арт лято“ и в ХГ „Борис Денев“, ще се състои третото издание на „ОТБЛИЗО“ – фестивал за съвременна българска поезия. Организатор на събитието е Фондация "Поетика".

Програмата включва следните събития:

На 5 юни (петък) в ХГ „Борис Денев“

17.00–17.20 ч. Откриване. Препрочитаните поети (членове на литературно-дискусионен клуб „Емилиян Станев“ четат любими стихотворения от съвременни български автори), модератор: Александър Христов

17.20 ч. Откриване на изложби (организирани специално за фестивала от ХГ „Борис Денев“)

Пред паметника „Асеневци“

18.00–19.00 ч. Творческа работилница с Ина Иванова

На сцена „Арт лято“

19.00–19.40 ч. Музика. Послепис

19.40–20.20 ч. Виолета Златарева и Емилия Найденова, модератор: Северина Плачкова

20.20–21.00 ч. Пейчо Кънев и Ина Иванова, модератор: Ренета Бакалова

21.00 ч. Музика. Послепис

6 юни (събота) в ХГ „Борис Денев“

16.30–17.10 ч. „Накъде върви българската поезия през 21 век?“ – лекция на проф. Милена Кирова

17.20–18.00 ч. „Новата политическа поезия: минало и настояще“ – лекция на проф. Пламен Дойнов

На сцена „Арт лято“

18.00–18.30 ч. Музика. Георги Арсов

18.30–19.10 ч. Доротея Василева и Илияна Генова, модератор: Христо Мухтанов

19.10–19.50 ч. Калина Лазарова и Калина Стоянова, модератор: Александър Христов

19.50–20.10 ч. Музика. Георги Арсов

20.10–20.50 ч. Нинко Кирилов и Мария Куманова, модератор: Анна Лазарова

20.50–21.30 ч. Албена Тодорова и Васил Балев, модератор: Ина Иванова

21.30 ч. Музика. Георги Арсов

7 юни (неделя) в ХГ „Борис Денев“

16.30–17:10 ч. Как се редактира стихотворение? Дискусия с модератор: Силвия Чолева

Пред паметника „Асеневци“

17.10–18.00 ч. Творческа работилница с Анна Лазарова

На сцена „Арт лято“

18.00–18.40 ч. Кристина Апостолова и Катерина Василева, модератор: Христо Мухтанов

18.40–19.20 ч. Полина Господинова и Велимир Макавеев, модератор: Ренета Бакалова

19.20–20.00 ч. Стефан Радев и Белослава Димитрова, модератор: Александър Христов

20.00–20.40 ч. Кристин Димитрова и Том Филипс, модератор: Силвия Чолева

20.40 ч. Закриване

Третото издание на фестивала се осъществява с финансовата и лична подкрепа на дарители, приятели и партньори.

Вход свободен! Заповядайте!

