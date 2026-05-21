Анна Лазарова: Третото издание на „ОТБЛИЗО“ е фестивал за съвременна българска поезия.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анна Лазарова - съосновател на Фондация "Поетика", разположено в звуковия файл под главната снимка!
На 5, 6 и 7 юни (петък, събота и неделя) във Велико Търново, на сцена „Арт лято“ и в ХГ „Борис Денев“, ще се състои третото издание на „ОТБЛИЗО“ – фестивал за съвременна българска поезия. Организатор на събитието е Фондация "Поетика".
Програмата включва следните събития:
На 5 юни (петък) в ХГ „Борис Денев“
17.00–17.20 ч. Откриване. Препрочитаните поети (членове на литературно-дискусионен клуб „Емилиян Станев“ четат любими стихотворения от съвременни български автори), модератор: Александър Христов
17.20 ч. Откриване на изложби (организирани специално за фестивала от ХГ „Борис Денев“)
Пред паметника „Асеневци“
18.00–19.00 ч. Творческа работилница с Ина Иванова
На сцена „Арт лято“
19.00–19.40 ч. Музика. Послепис
19.40–20.20 ч. Виолета Златарева и Емилия Найденова, модератор: Северина Плачкова
20.20–21.00 ч. Пейчо Кънев и Ина Иванова, модератор: Ренета Бакалова
21.00 ч. Музика. Послепис
6 юни (събота) в ХГ „Борис Денев“
16.30–17.10 ч. „Накъде върви българската поезия през 21 век?“ – лекция на проф. Милена Кирова
17.20–18.00 ч. „Новата политическа поезия: минало и настояще“ – лекция на проф. Пламен Дойнов
На сцена „Арт лято“
18.00–18.30 ч. Музика. Георги Арсов
18.30–19.10 ч. Доротея Василева и Илияна Генова, модератор: Христо Мухтанов
19.10–19.50 ч. Калина Лазарова и Калина Стоянова, модератор: Александър Христов
19.50–20.10 ч. Музика. Георги Арсов
20.10–20.50 ч. Нинко Кирилов и Мария Куманова, модератор: Анна Лазарова
20.50–21.30 ч. Албена Тодорова и Васил Балев, модератор: Ина Иванова
21.30 ч. Музика. Георги Арсов
7 юни (неделя) в ХГ „Борис Денев“
16.30–17:10 ч. Как се редактира стихотворение? Дискусия с модератор: Силвия Чолева
Пред паметника „Асеневци“
17.10–18.00 ч. Творческа работилница с Анна Лазарова
На сцена „Арт лято“
18.00–18.40 ч. Кристина Апостолова и Катерина Василева, модератор: Христо Мухтанов
18.40–19.20 ч. Полина Господинова и Велимир Макавеев, модератор: Ренета Бакалова
19.20–20.00 ч. Стефан Радев и Белослава Димитрова, модератор: Александър Христов
20.00–20.40 ч. Кристин Димитрова и Том Филипс, модератор: Силвия Чолева
20.40 ч. Закриване
Фондация „Поетика“, създадена в началото на тази година, ще организира културни срещи, проекти и инициативи в полза на широката общественост във Велико Търново. Тя ще насърчава, развива и популяризира българската и преводна литература, изкуствата, културата и образованието. Това съобщи за БТА университетският преподавател, поет и организатор на събития Александър Христов, който е един от създателите на неправителствената организация. Съоснователи на „Поетика“ са още издателят, поет и пиар Анна Лазарова; поетът, модератор и редактор Ренета Бакалова и Северина Плачкова - преподавател, организатор на събития и модератор. Те ще обединят своя опит, познания и успешно реализирани досега инициативи в новата си дейност.
През настоящата година форматът „Близък прочит“ (чрез фондация „Поетика“) ще представя книги и автори в пространството за култура и изкуство „TаM“ във Велико Търново. Планирани са срещи с Теа Монева (29 май), Боян Йорданов (19 юни), Любослава Трайкова (2 октомври), Радослав Бимбалов (23 октомври), Пламен Антов (13 ноември), Александър Димитров (4 декември) и Ралица Николова (18 декември).
За Анна Лазарова:
Анна Лазарова е родена във Велинград. Завършва специалност „Българска филология” и магистратура „Литературознание“ в СУ „Свети Климент Охридски”. Носител е на над 15 награди в областта на литературата и културата, сред които Голяма награда от Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев”, 2015, втора награда от XXXII Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, 2015, Национална литературна награда „Георги Черняков“, 2016, награда на Фондация „Блага Димитрова“ за принос в развитието на българската литература и култура, 2016, награда от Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ и др. Занимава се активно с литература.
През 2016 г. излиза първата книга с поезия на Анна Лазарова – „Вкъщи всички вечерят отделно”, която е отличена в раздел „Поезия“ на конкурса за дебютна литература „Южна пролет“, както и с Годишната награда на Академия Liber „За концептуален поетичен дебют в книга“. Втората ѝ книга „Детска стая под наем“ излиза през 2023 г.
Нейни текстове са поместени на страниците на редица медии, вестници, списания и антологии и са превеждани на арабски, турски, английски, немски, испански и други езици.
Анна Лазарова е и съставител на сборника „От авторите и читателите за книгите и четенето“, отличена със „Златен лъв“ в категория „Издателски проект с най-голяма обществена значимост“. Успоредно с това тя е един от основателите на Фондация „Поетика“, ангажирана с литература, култура, изкуства и образование. Понастоящем директор „Комуникации“ на издателство „Колибри“ – едно от водещите издателства в България с над 35-годишна история, както и на кино-литературния фестивал „Синелибри“.