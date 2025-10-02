Анна Донева и Мила Искренова - за премиерата на Балет Арабеск "BarrocoLife - Съвършеното несъвършенство"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Анна Донева и Мила Искренова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Балет Арабеск открива новия си сезон под новото артистично ръководство на Ангелина Гаврилова и с премиерата на BarrocoLife - Съвършеното несъвършенство" на 5 октомври 2025 от 17:00ч. на сцената на Музикален театър.

Билети: https://epaygo.bg/1967898865

Във вечерта ще видите две миниатюри, създадени от двама съвременни творци, провокирани и вдъхновени от изящната чистота и дълбока емоционалност на бароковата музика.

Хореографът Анна Донева избира да ни представи своя прочит върху емблематичното програмно произведение на Антонио Вивалди „Четирите годишни времена“. Съставено е от 4 цигулкови концерта, всеки от които обрисува едно от годишните времена. Миниатюрата спазва структурата на музикалното произведение - сменящите се сезони, символизиращи състоянията, през които преминава човекът и човешките взаимоотношения. Танците се изпълняват от целия състав на балет „Арабеск“.

В „Сянката на твоите криле“ Мила Искренова създава своята хореография върху безсмъртната музика на Й.С.Бах, Г.Фр.Хендел и Жан-Филип Рамо. „Ръцете ни започват от гърба, защото някога са били крила.“ - Марта Греъм

Хореографията прави съвременен прочит на известни образци от музикалното наследство, прекосявайки различни стилистични и смислови граници.

Четирима танцьори сгъват времето и пространството и представят страстите на съвременния човек през призмата на Вечността.

Изпълнители: Асен Наков, Даниела Иванова, Таня Кацарова, Светлозар Тинев, Богдан Хараламбов

В творческия екип участват Елица Георгиева /сценография, костюми/ и репетитора Олеся Пантикина