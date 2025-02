Ангелина Грозева и Мирослав Митков: "Темите в "Клюки от Ада" са актуални и интересът е огромен"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ангелина Грозева и Мирослав Митков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Сюжетът на представлението „Клюки от Ада“ проследява историята на трима непознати, които са загубили живота си и са попаднали на едно място заедно. Това е Адът, който среща журналист, политик и фризьор – три личности с различен ранг и статус в обществото, всеки попаднал в пространството на пъкъла при различни обстоятелства.

„Клюки от Ада“ е смел опит да се отразят гледни точни по непреходни теми като смърт, религия, слава, цензура, предателство, ценности, любов, жажда за надмощие и власт, амбиция, кариеризъм, сексуалност, война и др.

С непоправимо чувство за хумор и ирония, пред очите на зрителите, героите преживяват истински духовен катарзис, където „Адът“ е олицетворен като по-реален, отколкото сме си представяли, че е. Така поставяме под съмнение въпроса - къде точно се намира пъкъла – в отвъдното или на Земята? До отговорът на този въпрос може да се стигне само по един начин – когато персонажите Корали, Кристиян и Гонзаг успеят се изправят пред своите най- големи „демони“ и намерят начин да продължат напред. Заедно.

„Клюки от Ада“ ще ви разсмее, разплаче, но и замисли за онези теми и непреходни неща, които смятаме за даденост.

„Клюки от Ада“ е дебютният режисьорски проект на актьора Мирослав Митков. Спектакълът е създаден по едноименната пиеса на Ж.Н.Фенуик, както и от авторски текстове на режисьора. Премиерата му ще бъде на 27 и 28.02.2025г. на сцената на “Derida Dance Center”. Освен самият режисьор, в представлението участват и актьорите Ангелина Грозева и Васил Алексов. Премиерните постановки са напълно разпродадени. Все още, има билети за третия спектакъл на 27 март 2025г.

Мирослав Митков започва своят сценичен път през 2009г. в МТФ „Студиата“ с худ. ръководител и режисьор Александър Беровски. От 2012г. до ден днешен е част от ТС „Ювенес“ с худ. ръководител и режисьор Венета Атанасова. През 2017г. заедно с Моника Шербанова създават проекта “One shot poetry”, който визуализира авторска поезия под формата на късометражни филми и фотографии. През 2022г. завършва и защитава успешно своята магистърска специалност в НБУ по „Актьорско майсторство“ в класа на проф. В. Вихърова и доц. Снежина Петрова. Участва в множество проекти, в подкрепа на българското изкуство и култура, както и в множество поетични пърформанса. Сред най-отличаващите му театрални роли са: Снетски в „ГлОпаци“ по Н. Саймън, Пиер Миняр във „Вечеря за глупаци“ на Фр. Вебер, Бен в „Кухненският асансьор“ (спектакъл вдъхновен от пиеси на Х. Пинтър), Кочкарьов в „Женитба“ на Н.В. Гогол, „Проблем“ – представление по разкази на Чудомир и др. Участвал е в множество Национални и Международни театрални фестивали и уъркшопи. Заедно с Васил Алексов са част от единственият танцов спектакъл на ТС „Ювенес“ – „Седемте смъртни гряха“ с реж. Венета Атанасова и хореограф Моника Шербанова. През 2023г. решава да предприеме следващата голяма творческа стъпка – да приложи всички свои знания и опит, трупани през годините, за да създаде и реализира своя режисьорски дебют, надявайки се това да е едва началото на това свое призвание, което в никакъв случай не би било за сметка и на актьорската професия, която той обожава!

Ангелина Грозева е актриса, журналист и бизнес психолог. Влюбва се в театъра, когато е само на 6 годинки. До момента е участвала в пиесите по текстове на Панчо Панчев: "Снежанка", "Червената шапчица", "Пепеляшка", "Калпаците". В мюзикълите на Алма Алтер с режисьори Георги Арсов и Николай Георгиев: "Красавицата и звяра" и "Суйни Тод: бръснарят демон от улица Флийт", в комедията "Проблем", в редица поетични пърформанси като част от платформата „Digital Art Culture”. Основава и собствен поетичен блог: „Културата, къде я откриваме“. Само на 26 годишна възраст представя първия си моноспектакъл "CabAre на смърт" с режисьор Георги Стефанов. Има завършени международни театрални курсове в Италия - за работа с образователен и документален театър. Преподавала е уоркшоп в Римската театрална академия. Днес работи успешно с деца в Kids film academy. Образованието си като актриса, журналист и психолог придобива в СУ „Св. Климент Охридски“, Нов Български Университет, УНСС, НАТФИЗ. Увлича се и по писането на стихове и истории за деца. Вярва, че един актьор непрекъснато трябва да се предизвиква и развива.

Васил Алексов се занима с театър от 8-годишна възраст. Започва пътя си на сцената като част от детска вокална група „Като лъвовете" с ръководител Ники Априлов. По-късно се присъединява към театралната трупа, с която участва в различни постановки: „Невидимият Тонино", „Костюмът на Арлекин" и операта „Магьосникът от Оз". В ученическите си години става част от театрална трупа „Ювенес", с ръководител Венета Стоянова. Част е от трупата и до днес. Сред най-значимите му роли са: Оберон от „Сън в лятна нощ", Ахил в „Бум-бум троянската война", Подкальосин в „Женитба", Франсоа Баладур във „Вечеря за глупаци" и други. Освен с театър, се занимава със спелеология, музика, рисуване и дърворезба.