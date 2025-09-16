Ангелина Гаврилова е новият артистичен директор на балет „Арабеск“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ангелина Гаврилова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Балет „Арабеск“ навлиза в нов етап от своето развитие под артистичното ръководство на хореографа, педагог и един от най-ярките солисти на трупата Ангелина Гаврилова. Тя поема щафетата от дългогодишния директор Боряна Сечанова, която след 25 години се оттегля от административната дейност, за да се съсредоточи върху хореографията. „Всичко стана естествено и без напрежение. Боряна прецени, че е време нова енергия да поеме балета, и ми предложи тази отговорност. За мен е чест и благодарност“, заяви Гаврилова пред Classic FM.

Кариера и път към ръководството Ангелина Гаврилова е свързана с „Арабеск“ от 1995 г., когато като ученичка в 11 клас постъпва като стажант в трупата. Оттогава тя е неизменна част от състава, превърнала се в един от водещите солисти. „В училище трупаш техника, но истински артист ставаш на сцената – с редовни спектакли и постоянна работа в залата“, сподели тя. Решението за по-ранно пенсиониране на танцьорите също отваря повече места за млади надежди, макар конкуренцията с чуждестранни артисти да е силна. Визия за бъдещето Новият директор поставя акцент върху популяризирането на българските хореографи. „Имаме изключително добри творци, които заслужават да бъдат показвани на световни сцени. Моята амбиция е да гостуваме в чужбина именно с български постановки и хореографи – млади, провокативни и алтернативни“, допълни Гаврилова. Паралелно тя планира да кани утвърдени имена от международната сцена, за да работят с трупата и да разширяват хоризонтите на артистите. Нов сезон и премиери Официалното откриване на сезона е на 5 октомври от 17.00ч. в залата на Музикалния театър с премиерата "BarrocoLifе" – вечер с две миниатюри на хореографите Анна Донева и Мила Искренова. „Бароковата музика носи елегантност и вътрешна емоционалност, която кореспондира със съвременния танц. Публиката ще види две напълно различни, но допълващи се творби“, подчерта новият директор. На 9 ноември предстои 11-ият конкурс „Маргарита Арнаудова“ за съвременна хореография върху българска музика с премиери на трима млади хореографи – Амедео Джунта, Стефан Вучов и Емилия Тончева. Послание към публиката „Балетът е живо изкуство – то се развива и променя заедно с обществото. Каня всички на 5 октомври в Музикалния театър, за да открием заедно новия сезон и новата страница в историята на балет „Арабеск“, казва Ангелина Гаврилова. Визитка

Ангелина Гаврилова е родена през 1977 г. в София. В периода 1987 -1996 учи и завършва Държавното хореографско училище в класа на доц. Калина Богоева. От 1996 до днес е артист –балерина в Държавен балет Арабеск. Танцува в повече от 60 балетни постановки, множество театрални и телевизионни проекти. Работи с едни от най-изявените български и чуждестранни хореографи.

Балет Арабеск открива новия си сезон под ново артистично ръководство с премиерата на "BarrocoLife - Съвършеното несъвършенство" на 5 октомври 2025 от 17:00 на сцената на Музикалния театър.

Във вечерта ще видите две миниатюри, създадени от двама съвременни творци, провокирани и вдъхновени от изящната чистота и дълбока емоционалност на бароковата музика.

Хореографът Анна Донева избира да ни представи своя прочит върху емблематичното произведение на Антонио Вивалди „Четирите годишни времена“.

В „Сянката на твоите криле“ Мила Искренова създава своята хореография върху безсмъртната музика на Й.С.Бах, Г.Фр.Хендел и Жан-Филип Рамо.

На 5 октомври спектакълът “BarrocoLife” ще ви потопи в съвършеното несъвършенство на летящите форми на барока чрез виртуозното одухотворено изпълнение на танцьорите на Балет Арабеск.