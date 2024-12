Анджелина Джоли се сдоби с една номинация за "Златен глобус" за ролята на Мария Калас

"Мария" - най-новата кинотворба на чилийския режисьор Пабло Лараин (No, El club, El conde), посветена на фигурата на легендарната оперна прима Мария Калас, постигна една единствена номинация за "Златен глобус," благодарение на Анджелина Джоли, която играе главната роля. Режисьорът е избрал да разкаже живота на Калас през поглед към последните ѝ дни в Париж, когато тя е вече пристрастена към лекарствата против тревожност.

Филмът е по сценарий на Стивън Найт и в него участват още Пиерфранческо Фавино, Алба Рорвахер и Халук Билгинер. Официалното разпространение по кината предстои през февруари-март 2025г., а филмът е достъпен и в Netflix.

Джоли ще се състезава за статуетката в категорията за "Главна женска роля в драма", заедно с Памела Андерсън (The Last Showgirl), Никол Кидман (Babygirl), Тилда Суинтън (The Room Next Door), Фернанда Торес (I'm Still Here) и Кейт Уинслет (Lee).