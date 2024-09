Анджела Георгиу пристига на 10 ноември в зала "България"

Следващият й изключителен договор за запис е подписан през 1998 г. с „И Ем Ай Класикс“ („EMI Classics“). Записва албум с дуети и арии заедно с Роберто Аланя и Оркестъра на Кралската опера „Ковънт Гардън“, рядко записваната опера на Пучини „Лястовичката“ с Лондонския симфоничен оркестър, операта „Ромео и Жулиета“ от Гуно с Националния оркестър „Капитол“ – Тулуза, а по втория албум дуети с Роберто Аланя, „Верди за двама“ („Verdi per due“) работи заедно с Берлинските филхармоници, дирижирани от Клаудио Абадо.

През 1999 г. с голям успех участва в концерта „Майкъл Джексън и приятели” в Мюнхен. Анджела Георгиу пее на откриването на Кралската опера „Ковънт Гардън“ (през декември 1999 г.) и на „Театро Малибран“ във Венеция (23 май 2001 г.), както и на откриването на новата опера във Валенсия, в присъствието на испанската кралица София през октомври 2005 г. Пее на историческото представление „Концерт на открито в Двореца“ (‘Prom at the Palace’) на 1 юни 2002 г., послучай Златния юбилей на кралица Елизабет II – концерт, който може да се намери и на запис на видеодиск. При различни поводи е пяла за Негово височество Уелския принц. През 2003 г. участва в концерта по повод връчването на Нобеловата награда за мир.

Анджела Георгиу е удостоена с „Червения знак на град Париж“ („La Medaille Vermeille de la Ville de Paris“) и е обявена за „Носител на ордена за литература и изкуство“ (“Officier de l’Ordre des Arts et Lettres”) and „Кавалер на ордена за литература и изкуство“ (“Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres”) от Мнистерството на културата на Франция. През декември 2010 г. е удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Университета по изкуства в Яш (Румъния) и „Звездата на Румъния”, най-високото отличие, давано от президента на Румъния. През октомври 2012 г. е удостоена с кралското отличие „Нихил сине део“ от Негово Величество Крал Михай I за популяризиране на румънските културни ценности в чужбина. През октомври 2014 г. Анджела Георгиу е удостоена с почетното звание “Доктор хонорис кауза” от Музикалната академия “Георге Дима” в Клуж Напока (Румъния). През октомври 2015 г. получава Европейска културна награда за музика в Дрезден по случай двадесет и петата годишнина от обединението на Германия. През май 2017 г. Анджела Георгиу е удостоена с титлата „Доктор хонорис кауза“ от Букурещкия университет. През февруари 2018 г. Анджела Георгиу бе отличена във Франция с наградата „Виктоар д’оньор“ (Victoire d’Honneur) в „Победите на класическата музика“ („Les Victoires de la Musique Classique“).