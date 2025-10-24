Номинираният за Latino Grammy Андрес Бариос ще дебютира в София на фестивала "Пиано екстраваганца"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Андрес Бариос /превод: Людмил Ангелов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Номинираният тази година за LATINO GRAMMY за последния му издаден албум “KM 0” Андрес Бариос пристига за неговия първи концерт в България. Той ще се проведе на 25 октомври, събота, от 19:30 ч. в Софийската градска художествена галерия в рамките на 15-тото издание на фестивала "Пиано екстраваганца". Концертът се реализира в партньорство с Института Сервантес и с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община. Билети ще намерите на касата на зала "България", в мрежата на Ивентим и на място преди концерта.

Испанският пианист Андрес Бариос ще изнесе еклектичен и новаторски рецитал, в който пианото се превръща в мост между традицията и авангарда.

Публиката ще има възможността да се наслади на съвременен поглед към фламенкото, където границите между стиловете се размиват и се преплитат естествено — в звуково пътешествие, което съчетава страст, техника и творческа свобода.

Обучен в класическата традиция — носител на Почетната награда за завършване на степента по пиано, Бариос изгражда своя уникална музикална индивидуалност благодарение на самоукото си изследване на фламенкото и джаза — стилове, които днес са в основата на неговия артистичен почерк. Днес той е смятан за един от големите представители на своето поколение, с международна кариера и неповторимо звучене, което е представял на престижни сцени по целия свят.

С най-новия си проект KM 0 е номиниран за Латино Грами 2025 в категорията Най-добър фламенко албум.