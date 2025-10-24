Номинираният за Latino Grammy Андрес Бариос ще дебютира в София на фестивала "Пиано екстраваганца"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Андрес Бариос /превод: Людмил Ангелов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Номинираният тази година за LATINO GRAMMY за последния му издаден албум “KM 0” Андрес Бариос пристига за неговия първи концерт в България. Той ще се проведе на 25 октомври, събота, от 19:30 ч. в Софийската градска художествена галерия в рамките на 15-тото издание на фестивала "Пиано екстраваганца". Концертът се реализира в партньорство с Института Сервантес и с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община. Билети ще намерите на касата на зала "България", в мрежата на Ивентим и на място преди концерта.
Испанският пианист Андрес Бариос ще изнесе еклектичен и новаторски рецитал, в който пианото се превръща в мост между традицията и авангарда.
Публиката ще има възможността да се наслади на съвременен поглед към фламенкото, където границите между стиловете се размиват и се преплитат естествено — в звуково пътешествие, което съчетава страст, техника и творческа свобода.