Андрея Мирчев: „Кармина Бурана“ е съдба и кръговратът на живота

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Андрея Мирчев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 7 октомври в зала „България“ ще прозвучи „Кармина Бурана“ от Карл Орф в изпълнение на Симфониета Враца под диригентството на маестро Христо Павлов. Сред солистите е младият тенор Андрея Мирчев, вече с впечатляваща международна кариера и особена връзка с това произведение.

Дебют в Барселона

Първата му изява в „Кармина Бурана“ е през 2020 г. в Барселона, в престижната зала „Палау де ла Мусика“. „Трябваше да заместя колега и изведнъж се оказах на една от най-красивите сцени в света. Това беше дебют, който промени живота ми,“ разказва Мирчев. Оттогава той пее творбата десетки пъти в Испания, включително в Мадрид и Ла Коруня.

Испанската публика

„Испанската публика е много взискателна. Те знаят какво искат да чуят и не прощават лесни номера. Но когато харесат изпълнението, реакцията им е взривяваща – буквално те убиват с овации,“ казва тенорът. За него това е пример за културен етикет и уважение към музиката.

Камерни концерти и българска музика

Наскоро Мирчев се завръща от Солун, където участва в концерт „Музиката разказва фолклора“ заедно с Киара Николова и Надежда Малчева. Програмата включва творби от Панчо Владигеров, Добри Христов, Сен-Санс и Джордже Енеску. „Всеки може да прави големи концерти, но камерната форма е по-интимна и предизвиква у нас нови перспективи,“ споделя той.

Сътрудничество със Симфониета Враца

Дебютът му с оркестър е именно със Симфониета Враца през 2017 г. „Бях ужасно стресиран – за първи път пях с оркестър. Христо Павлов ми даде шанс, за което съм безкрайно благодарен,“ казва Мирчев. Оттогава работи редовно с оркестъра и го определя като „най-младежкия състав в България“.

Фамилна традиция и професионален път

Андрея Мирчев израства в артистично семейство – неговата майка е сопраното Валерия Мирчева, а баба и дядо му са сред основателите на Държавна опера Пловдив. „Първоначално не исках да пея, но тази „болест“ се зароди в мен и вече не мога без нея,“ казва той с усмивка. Като студент получава шанс да пее в Държавна опера Бургас благодарение на проф. Александър Текелиев, който му подава ръка още в ранните му години.

Предизвикателството на „Кармина Бурана“

„Ролята на тенора е изключително трудна – теситурно написана много високо и изискваща колоратурна техника. Малцина тенори могат да си позволят да я изпеят с пълния гласов обем,“ обяснява Мирчев. За него произведението е уникално със своето послание: „Това е кантата за съдбата и кръга на живота – послание, което остава актуално и днес.“

Послание към публиката

„На 7 октомври в зала „България“ ще ви очаква празник на музиката – „Кармина Бурана“ и Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян. Ще бъде незабравимо преживяване,“ кани Андрея Мирчев.