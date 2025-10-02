Андреа Новак ще пее със Симфониета Враца в София. Коя е тя?
На 7 октомври от 19.00ч. в зала „България“
Публикувано на 02.10.2025
На 7 октомври от 19.00ч. в зала „България“ ще прозвучи „Кармина Бурана“ от Карл Орф в изпълнение на Симфониета Враца под диригентството на маестро Христо Павлов.
По време на събитието в София публиката ще чуе и рядко изпълнявания Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян. Билети ще намерите на касата на зала "България" и онлайн в Ивентим и в Грабо
Сред солистите в „Кармина Бурана“ се откроява румънското сопрано Андреа Новак. Тя е родена в Букурещ, Румъния, и е учила в Националния колеж „Михай Витязу", Академията за икономически науки и Националния музикален университет в Букурещ. Започва да учи пеене при Мариана Стойка и следва магистратура по музикално изпълнителство в UNMB в класа на проф. д-р Кристина Шореану.
Андреа е лауреат на Международния конкурс „Хариклея Даркле", на конкурса за интерпретация на румънска художествена песен, на конкурса „Михаил Жора" и на конкурса „Паул Константинеску". Сопрановата партия в кантата "Moșii" от Адриан Йоргулеску ѝ дава първата среща със сцената на Националната опера в Букурещ по време на SIMN 2011 (Международна седмица на новата музика). През 2015 г. Андреа дебютира в ролята на Taumännchen в операта-приказка „Хензел и Гретел" от Е. Хумпердинк. Следват още дебютни роли в „Набуко", „Аида", „Кармен", „Сватбата на Фигаро", „Дон Карлос", „Сестра Анджелика", „Любовен еликсир" и др. Оттогава тя участва в представления, концерти и рецитали на ONB. От 2018 г. е постоянен член на ансамбъла на солистите на ONB.
Успоредно с това Андреа Новак си сътрудничи с Румънската национална опера в Клуж, с Националния радиооркестър в концертното събитие Strauss 150, с Унгарската опера в Клуж, с оперетния театър „Йон Дачиан", с Букурещката филхармония „Джордже Енеску", с Молдовската филхармония в Яш, с Филхармонията „Мунтения Търговище" (Концерт 7 Диви), музея „Джордже Енеску", с Румънското културно радио (предаване с музиката на Джордже Енеску и Анатол Виеру) и много други. На концертната сцена тя е участвала като солистка в „Кармина Бурана" на Орф, Девета симфония на Бетовен, Реквием на Моцарт, „Стабат Матер" на Перголези и др. Участвала е и в проекти, посветени на модерна, съвременна и румънска музика, с което потвърждава своя ентусиазъм и откритост към различни музикални стилове и разнообразен репертоар.