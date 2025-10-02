Андреа Новак ще пее със Симфониета Враца в София. Коя е тя?

На 7 октомври от 19.00ч. в зала „България“ ще прозвучи „Кармина Бурана“ от Карл Орф в изпълнение на Симфониета Враца под диригентството на маестро Христо Павлов.

Билети ще намерите на касата на зала "България" и онлайн в Ивентим и в Грабо По време на събитието в София публиката ще чуе и рядко изпълнявания Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян.

Сред солистите в „Кармина Бурана“ се откроява румънското сопрано Андреа Новак. Тя е родена в Букурещ, Румъния, и е учила в Националния колеж „Михай Витязу", Академията за икономически науки и Националния музикален университет в Букурещ. Започва да учи пеене при Мариана Стойка и следва магистратура по музикално изпълнителство в UNMB в класа на проф. д-р Кристина Шореану.