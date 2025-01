Андреа Ланг от Австрийския монетен двор: "Можем да наредим златната монета на Виенската филхармония по целия път от София до Виена"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с г-жа Андреа Ланг, директор „Маркетинг и продажби“ в Австрийския монетен двор, озвучено от Криста Янинска и разположено в звуковия файл под главната снимка!

Най-търсената златна монета в Европа – „Виенска филхармония“ отбелязва 35-годишнината от създаването си в София. По този повод ADVANTAGE AUSTRIA, както и г-н Макс Баклаян (Tavex Bulgaria), г-жа Aндреа Ланг и г-н Александър Хубингър (двамата от Австрийския монетен двор) споделиха златна вечер, изпълнена с празничен дух и австрийска елегантност .

Най-продаваната златна инвестиционна монета в Европа е златната монета Виенска филхармония. Широко възхвалявана за безупречния си художествен дизайн, качество и красота, тя е първата златна монета, която е законно платежно средство и чиято номинална стойност е деноминирана в евро, поради което получава широко признаване и приемане. Издадена за първи път през 1989 г. от един от най-старите и най-известни монетни дворове в света, Австрийския монетен двор във Виена, златната монета Виенска филхармония представлява есенция на богатата култура на Австрия и е подходяща за инвеститори, които държат на стил, изтънченост и 99.99% чистота на златото.

Монетите се произвеждат от австрийския монетен двор. Златните монети Виенска филхармония, емитирани от 1989 до 2001 г., са деноминирани в австрийски шилинги. Когато Австрия преминава към новата валута в евро в началото на 2000 г., това автоматично налага номиналната стойност на законното платежно средство златна Виенска филхармония също да бъде променена. От 2002 г. насам всички монети Виенска златна филхармония имат номинална стойност, деноминирана в евро.

Лицевата страна на монетата изобразява органа на концертната зала Музикферайн във Виена. Музикферайн е домът на виенския филхармоничен оркестър и се счита за една от най-добрите концертни зали в света благодарение на отличната си акустика. Над органа върху монетата има текст „REPUBLIK ÖSTERREICH“. Под органа са изписани теглото, чистотата, годината на отсичане и номиналната стойност на монетата - 100 евро.

На гърба на монетата са изобразени различни музикални инструменти, включително контрабас, четири виолончела, фагот, арфа и валдхорна. Над инструментите има текст “WIENER PHILHARMONIKER”.

Тази златна монета е единственото законно платежно средство в Европа, която се произвежда непрекъснато през последните 35 години с отличителното изображение на мотиви на световноизвестния виенски филхармоничен оркестър.

Златната монета Виенска филхармония увековечава класическата музика в чисто злато

Златната монета Виенска филхармония е въведена за първи път през 1989 г. и става първата монета - законно платежно средство на Австрия, която съдържа 99.99% чисто злато. Златната монета Виенска филхармония е много добре приета от инвеститорите, които оценяват високата чистота на златото в монетата, нейната майсторска изработка, както и факта, че това е първата златна монета, законно платежно средство, украсена с културни символи, които повечето хора асоциират с музика. Решението да се използва музиката като тема за монетата Виенска филхармония е напълно логично, тъй като музиката представлява есенцията на културните постижения на Австрия през вековете. Световноизвестни музиканти и композитори, като Моцарт, Щраус и Бетовен и много други, са прославили Австрия, и по-специално столицата Виена, благодарение на техните опери и симфонии. Приносът им в класическата и романтична музика е увековечен в златната монета Виенска филхармония и това я прави задължително притежание за инвеститори, които имат афинитет към безценния звук на чистото злато.

Златната монета Виенска филхармония и Виенската филхармония

Златната монета Виенска филхармония е кръстена на световноизвестния Виенски филхармоничен оркестър. Оркестърът е основан през 1842 г. от група музиканти, за да запълни липсата на професионални оркестрови формации във Виена в началото на 19-ти век. Административна комисия, демократично избрана от членовете на музикантите, управлява оркестъра като независим орган. Професионалните музиканти, съставляващи оркестъра, се избират изключително от Виенската държавна опера, където трябва да са свирили поне три години преди да бъдат приети за потенциален член. Към днешна дата строгият процес на набиране на персонал не се е променил, което гарантира най-високо ниво на артистично изпълнение от всеки член на Виенската филхармония. Днес Виенската филхармония е най-известна с традиционните си новогодишни концерти, на които се изпълнява носталгична музика от велики композитори. Тези концерти са толкова популярни, че се излъчват по телевизията в над 90 страни, изпращайки красиво послание за радост по случай Новата година чрез благотворното въздействие на възхитителната музика.

Австрийският монетен двор, дъщерно дружество на Австрийската централна банка, е известен в целия свят и датира от 12-ти век. Историята на Австрийския монетен двор започва през 1194 г., когато Ричард Лъвското сърце плаща за свободата си 12 тона сребро на австрийския херцог Леополд V. По-късно херцогът използва среброто, за да изсече сребърни монети, като по този начин полага основите на Австрийския монетен двор. В своята богата и дълга история Австрийският монетен двор е произвел много от най-известните и широко използвани монети в Европа, включително златни корони, гулдени, дукати и сребърни монети като талера Мария Тереза. Много от златните монети, издадени от Австрийския монетен двор, са широко използвани в търговията по време на Австро-Унгарската империя, а сребърният талер се доказва като една от най-сечените и широко използвани сребърни монети в световната търговия между 1750 г. и 1950 г. Днес монетният двор е най-известен с производството на най-търсените инвестиционни монети в Европа, златните и сребърните монети Австрийска филхармония.