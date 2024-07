Андреа Бочели празнува 30 години на сцената с новия си албум Duets

Броени дни след звездния си концерт на лондонския фестивал BST Hyde Park, един от най-успешните класически изпълнители на всички времена Андреа Бочели /Andrea Bocelli/ обявява новия си албум "Дуети" /Duets/, в който са събрани най-обичаните му съвместни проекти, както и чисто нови произведения по случай 30-годишнината му на сцената. Тази колекция от 32 песни, която ще излезе на 25 октомври, включва дуети с Ед Шийрън, Селин Дион, Сара Брайтман, Дуа Липа, Дженифър Лопес, Джорджия и Лучано Павароти, както и нови колаборации, записани специално за албума с Шаная Туейн, Крис Стейпълтън, Гуен Стефани, Марк Антъни, Каръл Джи, София Карсън, Лорън Дейгъл, Елиза, Матео Бочели и Ханс Цимер. През 30-годишната си кариера маестрото си сътрудничи на италиански, испански и английски език с оперни легенди, звезди от телевизионния екран, рок и поп икони, джазмени и класически пианисти, както и със семейството си. И много от тези партньори, които пеят, пишат и продуцират, се превръщат в големи приятели на Бочели.

Сингълът, с който е обявен албума, е "Da Stanotte in Poi (From This Moment On)" на Бочели и петкратната носителка на GRAMMY - Шаная Туейн - най-продаваната поп изпълнителка на всички времена. Това е преработка на нейния огромен хит "From This Moment On" с новозаписан текст, продуциран от Рик Ноуълс. Шаная винаги е харесвала идеята да изпълни песента като класически дует и сега, 27 години след издаването ѝ, тя намира перфектния партньор, с който да я сподели на изцяло нова публика.

Анонсът за Duets идва в навечерието на голямо тридневно събитие в Италия, в което звезди от цял свят ще пристигнат в родния град на тенора, Лаятико, за да изнесат концерти на 15, 17 и 19 юли в Teatro del Silenzio (Театър на тишината) - спиращ дъха амфитеатър в тосканските хълмове. Това събитие на открито ще бъде заснето и пуснато по кината тази есен. Озаглавен ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION, филмът ще бъде режисиран от номинирания за GRAMMY и носител на наградата Emmy, Sam Wrench, който стои зад най-печелившия концертен филм - Taylor Swift - The Eras Tour.

Отделенa новa документална продукция за маестрото също ще излезе по кината тази година. "Andrea Bocelli: Because I Believe" проследява пътя му от скромен изпълнител в пиано бар до световно признат певец с разпродадени концерти по целия свят. С новия си албум Duets Андреа Бочели продължава да изненадва и очарова своите почитатели 30 години по-късно.

Ще посрещнем Андреа Бочели в България на 14 септември на стадион „Васил Левски“ в София. Билети ще откриете ТУК