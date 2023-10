Ана-Мария Крайчева представя "Невидимата флейта" тази вечер в София

Тази вечер, 10 октомври, от 19.00ч. в зала "Биад" талантливата Ана-Мария Крайчева ще представи програма за флейта и глас с пианистката Татяна Божко. Събитието е част от поредицата "Музикални вторници" и носи заглавието "La Flute Invisible" /"Невидимата флейта"/- творба на Камий Сен-Санс, която ще бъде изпълнена в рамките на вечерта. Произведенията, които ще прозвучат още, са от Чайковски, Онегер, Форе, Хаджиев, Белини и Верди.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с Ана-Мария Крайчева, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Проявява музикалните си способности още в ранна детска възраст. През 2001 г. е приета в Детския хор на Българското национално радио с диригент академик Христо Недялков и пее в него до 2011 година. През 2003 г. кандидатства в Националното музикално училище „Любомир Пипков” в София със специалност „Флейта”, като неин първи преподавател е Мила Павлова, а след това става ученичка на проф. Лидия Ошавкова. Постъпва като студентка в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” едновременно в два факултета – вокален и инструментален, със специалности „Класическо пеене“ при проф. Мила Дюлгерова и „Флейта“ при проф. Лидия Ошавкова. През 2014 г. е удостоена с грамота като талант от „Зонта клуб – България“, от почетния член проф. Емилия Коларова. Първият й дебют на оперна сцена е в постановката на проф. Павел Герджиков „Вълшебната флейта” от Волфганг Амадеус Моцарт в ролята на Царицата на нощта, поставена в Музикалния театър „Стефан Македонски” – София.

През 2015 г. прави специализация по програма “Еразмус” със специалност „Оперно пеене” в Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini в Катания, Италия, като нейни преподаватели са проф. Филиппо Пиколо и проф. Пина София. Още в началото на обучението си там, тя взима участие в операта „L’impresario in Angustie” от Доменико Чимароза в ролята на Шантоза с режисьор проф. Джовани Грасо, като през това време се явява и на два конкурса - „Amigdala”, където печели първа награда, и „Giuseppe Ierna”, втора награда. Кандидатства и я приемат в Coro Lirico Siciliano с главен диригент Франческо Коста, с когото поставя оперите Cavalleria Rusticana и Carmina Burana в Teatro Greco в Таормина, Сицилия.

Завършва втората си магистратура в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” със специалност „Музикална педагогика”, през 2017 г., и едновременно с това работи като флейтист в Национален музикален театър „Стефан Македонски”, както и в Софийски духов оркестър.

В момента е водач на флейтовата група в „Симфониета Враца“ и едновременно с това пее в мюзикъла „Мамма миа“ в Софийската опера и балет, както и в детските спектакли. Превъплъщава се в ролята на Блонда в операта „Отвличане от сарая“ от В. А. Моцарт по проект на „Опера Нова България“.

Печели награди от престижни конкурси, като „Музиката и земята”, „Amigdala”, “Giuseppe Ierna”, “ART Stars”и др. Участвала е в прочутия флейтов фестивал “Flautissimo” през 2016 и 2022 г., който се провежда в Рим - Италия. Концертирала е в чужбина - Швейцария, Япония, Испания, Австрия, Италия, Македония, Гърция и е участвала в майсторски класове на бележити флейтисти като проф. Лидия Ошавкова, Емануел Паю, Филип Бернолд, Патрик Галоа, Петър Лукас Граф, Андраш Адорян, Ерик Босграаф, Феликс Ренгли, Мишел Лавиньол, Ейда Джоунс, Сандрин Франсоа, а също и при прочути певци като Красимира Стоянова, Александрина Милчева, Катя Ричарели, Баясгалан Дашням, Филиппо Пиколо, Вера Николова, Оливие Дориа, Михаил Миланов, Крум Гълъбов.

Извън музиката Ана-Мария Крайчева е почитател и на високите скорости, но призовава за толерантност на пътя. Повече ще научите в интервюто в началото на публикацията.