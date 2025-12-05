Американската пианистка Полин Янг пред Classic FM: "В свободното си време танцувам балет"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с американската пианистка и културен дипломат Полин Янг и българската пианистка Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Две блестящи пианистки ще споделят сцената в специален концерт – американската пианистка и културен дипломат Полин Янг и българската пианистка Венета Нейнска. Събитието ще се проведе на 5 декември 2025г. от 19:00ч. в Хеликон Арт на ул. "Граф Игнатиев" №6 в София.
Програмата предлага истинско музикално пътешествие – от бароковата изтънченост на Бах през романтичната виртуозност на Шопен и поетичната фантазия на Шуберт, до искрящия чар на Чайковски и джазовия импулс на Гершуин. Изпълненията за четири ръце – на Брамс, Шуберт и Куртаг – разкриват богатството и интимността на ансамбловото музициране на пиано. Вечерта обещава изключителна среща на култури, епохи и личности, поднесена от две артистки с ярък почерк и международно признание.
Програмата съдържа
Йохан Себастиан Бах (1685–1750)
„Schafe können sicher weiden“ из кантата BWV 208 (транскрипция за пиано от Егон Петри)
Фридерик Шопен (1810–1849)
Валс в ла бемол мажор, оп. 34, № 1
Пьотр Илич Чайковски (1840–1893)
Танц на бонбонената фея из балета „Лешникотрошачката“ (транскрипция за пиано от Александър Есипов)
Джордж Гершуин (1898–1937)
Прелюд № 1 от Трите прелюдии
Уилям Болкъм (р. 1938)
Graceful Ghost Rag
Франц Шуберт (1797–1828)
Фантазия за четири ръце
Йоханес Брамс (1833–1897)
Унгарски танци – селекция за четири ръце
Бах-Куртаг
„Gottes Zeit“ за четири ръце
Полин Янг започва да свири на пиано на петгодишна възраст и едва на единайсет дебютира като солист на Филаделфийския оркестър и с рецитал в „Карнеги хол“. Завършва пиано и политически науки в Университета на Южна Калифорния, а след това магистратури по пиано и международни отношения в USC и Fletcher School at Tufts University ). Концертирала е в Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Африка, с изяви на фестивала „Казалс“ в Пуерто Рико, в Лисабон, Будапеща и Брюксел. Почетен пратеник по изкуствата на Държавния департамент на САЩ, тя е изнасяла турнета и лекции в Япония, Португалия, Нигерия, Тайван и дори в щаб-квартирата на НАТО. Работила е почти десет години в програмата на Тоби и Ицхак Пърлман и е активно ангажирана с музикално-образователни и обществени проекти.