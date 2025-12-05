Американската пианистка Полин Янг пред Classic FM: "В свободното си време танцувам балет"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с американската пианистка и културен дипломат Полин Янг и българската пианистка Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Две блестящи пианистки ще споделят сцената в специален концерт – американската пианистка и културен дипломат Полин Янг и българската пианистка Венета Нейнска. Събитието ще се проведе на 5 декември 2025г. от 19:00ч. в Хеликон Арт на ул. "Граф Игнатиев" №6 в София.

Програмата предлага истинско музикално пътешествие – от бароковата изтънченост на Бах през романтичната виртуозност на Шопен и поетичната фантазия на Шуберт, до искрящия чар на Чайковски и джазовия импулс на Гершуин. Изпълненията за четири ръце – на Брамс, Шуберт и Куртаг – разкриват богатството и интимността на ансамбловото музициране на пиано. Вечерта обещава изключителна среща на култури, епохи и личности, поднесена от две артистки с ярък почерк и международно признание.

Програмата съдържа

Йохан Себастиан Бах (1685–1750)

„Schafe können sicher weiden“ из кантата BWV 208 (транскрипция за пиано от Егон Петри)

Фридерик Шопен (1810–1849)

Валс в ла бемол мажор, оп. 34, № 1

Пьотр Илич Чайковски (1840–1893)

Танц на бонбонената фея из балета „Лешникотрошачката“ (транскрипция за пиано от Александър Есипов)

Джордж Гершуин (1898–1937)

Прелюд № 1 от Трите прелюдии

Уилям Болкъм (р. 1938)

Graceful Ghost Rag

Франц Шуберт (1797–1828)

Фантазия за четири ръце

Йоханес Брамс (1833–1897)

Унгарски танци – селекция за четири ръце

Бах-Куртаг

„Gottes Zeit“ за четири ръце

Полин Янг започва да свири на пиано на петгодишна възраст и едва на единайсет дебютира като солист на Филаделфийския оркестър и с рецитал в „Карнеги хол“. Завършва пиано и политически науки в Университета на Южна Калифорния, а след това магистратури по пиано и международни отношения в USC и Fletcher School at Tufts University ). Концертирала е в Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Африка, с изяви на фестивала „Казалс“ в Пуерто Рико, в Лисабон, Будапеща и Брюксел. Почетен пратеник по изкуствата на Държавния департамент на САЩ, тя е изнасяла турнета и лекции в Япония, Португалия, Нигерия, Тайван и дори в щаб-квартирата на НАТО. Работила е почти десет години в програмата на Тоби и Ицхак Пърлман и е активно ангажирана с музикално-образователни и обществени проекти.