Испанският китарист Алваро Тоскано гостува с безплатен рецитал в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Алваро Тоскано /превод: Светослава Славчева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В рамките на поредицата от концерти „Духът на испанската и латиноамериканската музика“ Институт Сервантес-София организира рецитала „Романтичната китара“, музикално пътешествие между Испания и Америка чрез произведения на Ейтор Вила-Лобос, Мануел М. Понсе, Мигел Льобет и Исак Албенис, в изпълнение на испанския китарист Алваро Тоскано. Концертът ще се състои на 14 май от 18.30 часа в Националната музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 94, София. Вход свободен до запълване на местата!

Програмата изследва ключов период, в който китарата утвърждава своята идентичност в рамките на романтичния музикален език, надхвърляйки традиционната си роля на съпровождащ инструмент и превръщайки се в дълбок и изразителен инструмент със собствен глас.

Алваро Тоскано ще изпълни произведения, в които изтънченият лиризъм и ритмичната елегантност се преплитат с бразилската душевност на Ейтор Вила-Лобос. Публиката ще има възможност да се наслади и на „Романтична соната“ от Мануел М. Понсе, която подчертава многообразието на китарата в рамките на класическата традиция, както и на виртуозността и техническото развитие, заложени в творчеството на Мигел Льобет. Програмата завършва с транскрипции на въздействащи композиции на Исак Албенис.

Алваро Тоскано, победител в престижното Международно състезание за китара „Андрес Сеговия“, има над двадесет международни награди и е изнесъл повече от 300 рецитала в престижни зали в Европа, Латинска Америка и Съединените щати. Той е редовен сътрудник на оркестри като Orquesta de Radiotelevisión Española, Swedish Chamber Orchestra, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy и Real Filharmonía de Galicia, сред други.