"Повече за книгите" по Classic FM: Испанската гимнастичка Алмудена Сид омагьосва децата с “Чудовище в минута и половина”

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Алмудена Сид /превод: Моника Бонева да Силва/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Популярната испанска състезателка по художествена гимнастика Алмудена Сид идва в България за представянето на своята детска книга “Чудовище в минута и половина”. Като възпитаничка на именитата българска треньорка Емилия Бонева, Алмудена Сид има специална връзка с България. Именно затова тя гостува в страната ни в периода 16 – 18 май 2025 г. в рамките на Турнир по художествена гимнастика „Slavia Cup“ с приз "Емилия Бонева”, чиито домакин е СКХГ “Славия”. “В най-смелите си мечти не съм си представяла, че “Чудовище в минута и половина” ще достигне до България! Благодаря от цялото си сърце!” – споделя лъчезарната спортистка. Книгата разказва мотивираща история за преодоляването на страховете у децата.

Алмудена Сид е единствената индивидуална състезателка в света, участвала на финал на четири Олимпийски игри. Автор е на над 20 заглавия за деца, чрез които споделя своя дългогодишен опит от терена и вдъхновява младите състезателки. “Гостуването на Алмудена Сид е изключително вълнуващо събитие за нас, както и прекрасен повод да си припомним за важната роля на четенето и стойностните книги за деца, спорта, упоритостта и смелостта да вярваш в себе си.“ — споделя Събина Георгиева, основател на издателство “Меченосец”. Малките читатели ще имат възможност да се срещнат с обичаната гимнастичка, актриса и писателка по време на събитието и лично да получат автограф от нея.

Посещението се осъществява по покана на издателство “Меченосец”, с подкрепата на Институт Сервантес-София и Посолството на Испания в България.