Тенорът Алесандро Сафина се завръща за концерт на 30 април в София

На 30 април известният италиански тенор Алесандро Сафина ще се изяви в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК). Певецът ще представи обновена програма, включваща както любими хитове на всички, така и нови композиции. Сред тях са Insieme a te, Historia de un amor, Volare, Da troppo tempo, Il mondo, Incanto и, разбира се, Luna — песента, която донесе на артиста световна слава. Концертът в столицата ще бъде съпроводен от симфоничен оркестър.

Алесандро се запалва по музиката от деветгодишна възраст. Родителите му са били запалени любители на операта и от ранно детство се опитват да внушат тази страст и на сина си. На 17 години Алесандро постъпва в Консерваторията „Луиджи Керубини“ във Флоренция и само за няколко години започва да изпълнява водещи роли в големи театри в цяла Европа. След като печели първа награда на Международния вокален конкурс „Катя Ричарели“ през 1989 г., артистът активно се насочва към кариера в академичната музика. През следващите няколко години той изпълнява водещи роли в опери като „Бохеми“, „Севилският бръснар“, „Любовен еликсир“, „Русалка“ и много други.

Това, което прави Алесандро известен по целия свят, е неговият уникален глас, естествен чар, поразителен външен вид, жизнена харизма и творческа смелост. Докато изпълнява арии от „Евгений Онегин“ и „Бохеми“, той мечтае да доближи оперното изкуство до обикновения слушател и да „възроди операта с елементи на поп музиката“. Това дава началото на нов жанр – стил, който съчетава елементи на поп музиката, класическа вокална техника, соул и дори мелодии на музикалния театър.

В допълнение към соловата си работа, Алесандро е дал на света зашеметяващи дуети със Сара Брайтман, Елтън Джон и Юън Макгрегър, Барбара Хендрикс, Суми Джо и други изпълнители. Освен певческата си кариера, Сафина се появява и във филми и участва в записи на саундтраци.

Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим