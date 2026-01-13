Алесандро Галени представя в София "Операта и оперните театри: архитектура, инженерство и акустика в служба на музиката"

Когато музиката срещне архитектурата… и се роди операта



Как се проектира сграда, в която гласът лети, оркестърът диша, а тишината има значение?



Как архитектурата, инженерството и акустиката работят заедно, за да служат на най-емоционалното изкуство – операта?



На 16 януари от 16:00 ч., в зала 230 на УАСГ – София, ще имате удоволствието да чуете Алесандро Галени. Входът е свободен. Това не е просто лекция. Това е пътешествие из едни от най-великите оперни театри в света – поглед отвътре, през очите на архитект, който разбира музиката. Срещата е за архитекти, инженери, музиканти и всички, които вярват, че пространството може да звучи. Ако обичате музиката, архитектурата или просто искате да разберете как пространството може да създава емоции – това събитие е за вас.

От създаването си във Флоренция в края на XVI век, операта привлича все по-широка публика, от благородниците до буржоазията, превръщайки се в най-популярната форма на музикално изкуство през XIX век. Въпреки факта, че днес операта отново е в опасност да се превърне в елитна форма на изкуство, все още се строят големи количества нови оперни театри от най-известните архитекти като проект с най-висок престиж. Тази лекция ще преведе публиката през историята на операта и относителната еволюция на архитектурата на оперните театри, заедно с най-новите открития в използването на изкуствен интелект в проектирането, редизайна и акустиката на оперните театри.

Алесандро Галени е завършил софтуерно инженерство от Университета в Пиза и е доктор по софтуерна отказоустойчивост от Френския национален център за научни изследвания (CNRS) в Тулуза. Работил е на различни технологични позиции, включително като софтуерен инженер в Istituto di Guerra Marittima и лабораторията DeltaPhi на IBM в Милано. В момента е управляващ директор в LIST, част от ION Group, където ръководи разработването на FinTech решения за глобални финансови институции. В допълнение към професионалния си опит, Алесандро има дълбока страст към операта и архитектурата на оперните театри, което допълнително обогатява разнообразните му интереси.