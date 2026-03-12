Александрина Михайлова и Божидар Божкилов ще отбележат юбилея на Моцарт в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Александрина Михайлова и Божидар Божкилов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 12 март, четвъртък, от 19:00 ч. в зала „България“ младите оперни звезди Александрина Михайлова и Божидар Божкилов ще отбележат 270 години от рождението на Моцарт. Към сопраното и баса ще се присъединят мецосопраното Мария Радоева и тенора Михаил Михайлов, които ще се включат в концерта на Софийската филхармония под палката на Ернст Хьотцл. Цигуларят Стефан Апроду ще бъде солист в интерпретацията на Концерта за цигулка и оркестър № 5 в ла мажор К. 219, а в програмата ще започне с Увертюра към операта „Дон Жуан“ K. 527. В изпълнението на Реквием за солисти, хор и оркестър в ре минор, K.626 ще вземе участие и Националния филхармоничен хор.

Снимка: Александър Богдан Томпсън, Facebook: Школа Кабаиванска

Александрина Михайлова (р. 1998) първоначалното се обучава по пиано и оперно пеене в Шумен. През 2014 печели първо място на международния конкурс „Франц Шуберт“ в Русе, през 2015 е отличена със специалната награда на конкурса Vivavoce в София и наградата „Млад талант“ на конкурса „Ото Еделман“ във Виена. Участва в множество концерти със Симфониета Шумен.

През 2016 взима участие в майсторския клас на Райна Кабаиванска в София. От 2017 до 2021 продължава професионалното си развитие в нейния клас в Модена като стипендиант на Фонд „Райна Кабаиванска“, като паралелно се обучава в Музикалния институт „Веки-Тонели“ в Модена, дипломирайки се с отличие в бакалавърска степен по оперно пеене (2021). Като част от майсторския клас се изявява на сцените в София, Бургас, Модена, Варезе, Мирандола. През 2019 печели втора награда на Международния конкурс за оперни певци „Гена Димитрова“ в Плевен. Отличена с две награди на международния оперен конкурс „Ета и Паоло Лимити“ в Милано (май 2021): първа награда и наградата за най-млад талант. Печели обучение в Академията към Миланската скала (2021/2023), където работи с Лучана Д’Интино, Пиетро Спаньоли, Барбара Фриттоли, Грегори Кунде, Микеле Пертузи, Микеле Д’Елия, Винченцо Скалера, Джеймс Вон.

През декември 2021 дебютира на сцената на Националната опера и балет в София в операта „Турандот“ на Пучини в ролята на Лиу, а през септември и октомври 2022 участва в като Каролина в операта „Тайната сватба“ на Чимароза в Миланската скала и също там в ролята на малкия принц в едноименната детска опера на Пиеранджело Валтинони.

През март 2025 г. е избрана за ролята на Виолета в EcoTeatro в Милано чрез конкурса „Магда Оливеро“, където получава първа награда и наградата на публиката. В ролята на Виолета се изявява на сцената на Държавната опера в Стара Загора, Античния театър в Пловдив, Театро Миланоло в Савиляно, Театро Муниципале в Казале Монферато и в Националната опера и балет – София. През същата година участва в ролята на Норина от „Дон Паскуале“ на Доницети в спектакли на Държавна опера – Варна и в Cinema Teatro в Киасо, Швейцария, както и в ролята на Джилда от „Риголето“ също в Държавната опера във Варна. Участва в новата продукция на Театро Ла Скала „Anna A.“ от Силвия Коласанти в ролите на Нина Берберова и Марина Цветаева.

Работила е с диригентите Рикардо Шайи, Отавио Дантоне, Джакомо Сагрипанти, Сесто Куатрини, Оливер Диас, Найден Тодоров, Якопо Сипари ди Пескасероли, Светослав Борисов, Григор Паликаров, и Анна Скрылева. Изявява се и с концертен репертоар на български и чужди сцени, част от който са сопрановите партии в „Carmina Burana“ на Карл Орф и „Немски реквием“ на Йоханес Брамс.

Понастоящем Михайлова е солист на Държавната опера във Варна и е представяна от Adriana Molina Artists Management.

Божидар Божкилов (р. 1993) започва с ранно клавирно обучение, след което постъпва в Национално музикално училище „Любомир Пипков” със специалност “Класическо пеене” в класа на големия български баритон Стоян Попов. Дипломира се със същата специалност в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в класа на проф. Нико Исаков. Паралелно с музикалното си образование завършва специалност „Право” в Нов български университет (2016).

Специализира в Международната оперна академия гр. Сулмона, Италия; Академията „Борис Христов” в Рим, международната лятна академия към фестивала в Екс ан Прованс, майсторски вокални курсове и частна подготовка при Стоян Попов, Анна Томова-Синтова, Бруна Балиони, Монсерат Кабайе, Боналдо Джайоти, Лариса Гергиева, Карло Коломбара, Лучана Д'Интино, Маестро Михаил Ангелов. През 2021 завършва двугодишна специализация в Академията към Театър Ла Скала в Милано. През 2022 участва в ежегодния майсторски клас на Райна Кабаиванска в София, организиран от Нов български университет, където печели стипендия за едногодишно обучение при нея в Институт Веки-Тонели, гр. Модена.

На 19-годишна възраст, след конкурси прави оперния си дебют в поредица спектакли на оперите „Севилския бръснар“, „Мадам Бътерфлай“ и „Травиата“ в италиански продукции. През следващото десетилетие изпълнява над 25 роли в опери от Верди, Моцарт, Паизиело, Перголези, Пучини, Росини, Чайковски и участва в множество гала концерти в залите Auditorio de Zaragoza - Sala Mozart, Teatro Filarmonico във Верона, концертна зала Мариински, Teatro alla Scala, Teatro Regio Torino, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Goldoni в Ливорно, Auditorio Alfredo Kraus в Лас Палмас, Opera Bastille в Париж, Royal Opera House – Маскат, Зала “България”, на сцени в Австрия, Албания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Франция, Черна Гора, Северна Корея.

След национален конкурс (2020) е избран от оперната прима Соня Йончева за съвместно участие в гала-концерт „Завръщане“ на сцената на Античния театър в Пловдив и за партньорство (2024) в ролята на Колин от операта „Бохеми” на Джакомо Пучини в Софийска опера и балет, както и в ролята на Анджелоти от „Тоска” на сцената на Античен театър Пловдив.

Божкилов е лауреат и носител на престижни награди от над 20 международни конкурса за оперни певци, проведени в Австрия, България, Италия, Румъния, Русия и Хърватия. Удостоен е от Министерство на културата на Република България с почетен златен медал „100 години Борис Христов“. Носител е на Първа национална награда „Панчо Владигеров“ категория „класическо пеене“ за студенти. Двукратно е номиниран в анкетите на предаването „Алегро виваче” в категорията “Млад музикант на годината” (2020 и 2023) и е селектиран от Дарик радио в ежегодната им класация “40 до 40” (2024).

Понастоящем е щатен солист на Държавна Опера - Пловдив.