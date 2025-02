Александра Миланова от БАН: "Музиката и радиото са инструменти на културната дипломация

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл. ас. д-р Александра Миланова от Института по балканистика с Център по тракология на БАН, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Културната дипломация ще бъде в центъра на вниманието на широката публика. Това са дължи на участието на посланици и представители на дипломатически мисии в нова инициатива на БАН. На 7 февруари се проведе първата проява с Посланика на Франция Н.Пр. Жоел Мейер и директора на Френски институт в България Люк Леви.

"Тази инициатива започна преди около година благодарение на проекта „Културната дипломация на Балканите през XX и XXI век: постижения, проблеми, предизвикателства за бъдещето“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН. Целта на проекта е да изследва както културната дипломация, която провеждат останалите държави в България и на Балканите, както и да се изследва културната дипломация на балканските държави в останалия свят", сподели гл. ас. д-р Александра Миланова от Института по балканистика с Център по тракология на БАН. Инициативите са в сътрудничество с Държавния културен институт към Министъра на външните работи на Република България.

По същата тема на 23 октомври 2024 г бе организирана Международна конференция в панорамната зала на Национална галерия "Квадрат 500" с участие на представители от 4 континента от академичните среди, културния сектор, международни организации, неправителствен сектор. БАН предстои да публикува представително издание на английски език като резултат от конференцията в близките месеци.

На 25.02.2025г. от 15.00ч. в зала "Иван Гешов" в Централната сграда на БАН Н.Пр. Ясна Огняновац - посланик на Република Хърватия ще изнесе публична среща-дискусия на тема "Меката сила на културната дипломация". "При една от срещите ни тя бе изумена от работата, която сме свършили. Решихме да направим изложба, която да представим по различен начин на публиката. Решихме да покажем академичното ни сътрудничество от повече от 25 години между България и Хърватия. Всяко табло е снабдено с QR код, като ползвателите имат достъп до всички материали от конференции от 1998г. до сега. Показвали сме изложбата в Централното фоайе на БАН и в МВнР. Предстои да я покажем в Загреб, Джаково, Осиек и др.

"Културната дипломация e изключително ефективно средство за постигане на външнополитическите цели на една държава, така и за стимулиране на обмена между различните страни и по-добро разбирателство", подчерта Миланова. "Дипломатите и работещите в сферата на културата са своеобразни посланици на културната дипломация. Когато пътуваме в чужбина, ние представляваме държавата си. Музиката е един от най-силните инструменти за въздействие. Тя е универсално изкуство, което няма нужда от посредник, за да достигне до публиката, както и радиото", добави тя.

"Изследвала съм паралелите в творчеството на Никола Атанасов- авторътна първата българска симфония и Дора Пеячевич- авторка на първата хърватска симфония. Те не са установявали контакти и не са се познавали. Има паралели в музикално отношение в тяхното творчество, като първите им симфонични произведения са представени за първи път в Загреб. Изследването ми ще бъде публикувано допълнително през годината", посочи още Александра Миланова.

Следващата публична среща-дискусия ще се състои на 11 март от 15.00ч в зала "Иван Гешов" в Централната сграда на БАН, на която ще гостува Н.Пр. Инид Мило - посланик на Албания в България.