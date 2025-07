Александра-Йоана Александрова: „Пъпът ми е хвърлен на сцената. Сега се връщам с мюзикъла ‘Клетниците’“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Александра-Йоана Александрова, разположена в звуковия файл под главната снимка!

Мюзикълите са рядкост на българска сцена, но това лято - от 24 юли до 2 август на площад „Св. Александър Невски“ настоящите и бъдещите почитатели на този жанр ще имат възможността да проследят грандиозната продукция на „Клетниците“ - постановка на акад. Пламен Карталов и Софийската опера и балет.

В една от главните роли – Козет – ще видим Александра-Йоана Александрова, която макар и родена в София, израства извън България и прави кариера във Австрия, Швейцария, Германия и Дания. „Като бебе съм си играла с реквизити на тази сцена, докато родителите ми репетираха. Пъпът ми е хвърлен тук – и сега се връщам с роля в ‘Клетниците’“, разказва тя в студиото на Classic FM.

Дъщеря на оперната прима Елена Стоянова и премиер-балетиста Александър Александров, Александра-Йоана носи изкуството в кръвта си. Завършила е музикален театър и актьорско майсторство във Виена, говори три езика и е играла в „Мери Попинз“, „Мис Сайгон“, „Алиса в Страната на чудесата“, „Исус Христос Суперзвезда“ и „Цариците“ – роля, с която печели немската награда за мюзикъл (еквивалент на Тони/Оскар) през 2024 г.

„Козет е светлината в този мюзикъл“

„За мен Козет е въплъщение на чистота, надежда и любов – тя не ходи по сцената, а лети“, казва Александрова. „В свят, в който всичко пропада в революции и драма, тя е единственият персонаж, който излъчва безусловна доброта“.

Актрисата разказва, че ще играе тази роля за първи път, но вече е била одобрена и за ролята на Епонин. Това е четвърта продукция от легендарния продуцент Сър Камерън Макинтош, в която участва – след Швейцария, Дания и Австрия, сега и на български език.

„В чужбина не е така топло“ – завръщане с усмивка

Александрова изказва възхищението си от колектива на Софийската опера: „След всяка репетиция се прибирам с усмивка. Колегите са мили, сплотени; делим си сладки, кашкавал и истории. В чужбина не е така. Там често всеки си тръгва веднага.“

Тя подчертава, че работата с акад. Карталов ѝ носи истинска радост: „Всичко, което той казва, съвпада напълно с преподаването във Виенската консерватория. Радвам се, че намерих такъв професионализъм и тук.“

България има нужда от мюзикъл образование

Александра е категорична: „В България липсва сериозно образование по мюзикъл. Не може да се работи със системи, заимствани от операта или джаза. Мюзикълът е отделна дисциплина със своя техника.“ Поканена е да проведе майсторски клас по мюзикъл в Широка лъка от 4 до 8 август, а в бъдеще се надява да помогне в изграждането на пълноценна програма за обучение.

Мюзикълът като жанр без граници

„Аз не се ограничавам – пея поп, рок, опера, оперета. Вечерта след интервюто записах две модерни песни просто за душата. Не искам да влизам в рамки,“ казва тя. В новия сезон Александрова ще играе и във оперетата „Виенска кръв“ като Франциска Каляри.

На въпрос за любими роли, тя разказва за героинята си от „School of Rock“, директорката Маленс: „Тя има развитие – от строга педантичка до рок звезда. Виждам себе си в такива роли.“

Игра с музикални и телевизионни звезди

В българската продукция на „Клетниците“, Александра ще си партнира с поп-артисти като Вениамин в ролята на Мариус, Владимир Михайлов, Атанас Сребрев, Весела Делчева и Деница Караславова. „Много се радвам, че големи звезди от българската поп сцена проявяват интерес към мюзикъла и се допитват до мен как се работи по този жанр.“