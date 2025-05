Александър Мутафчийски: "Росен Ненчев заменя Богомил Спиров в „Ритъмът на Бродуей“"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Александър Мутафчийски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Националният музикален театър представя концерт-спектакъла „Ритъмът на Бродуей“ – незабравимо музикално шоу, което ще ви пренесе в сърцето на Ню Йорк.

Солистите на театъра ще ви наелектризират с най-обичаните хитове от световния мюзикъл, в компанията на оркестъра на Музикалния театър – под диригентската палка на маестро Юли Дамянов, с финото чувтство за хумор на режисьора Александър Мутафчийски, стилната хореография на Татяна Янева, мащабното присъствие на хоровите изпълнения и бляскавите костюми на Яна Дворецка, Цветанка Петкова- Стойнова, Евгения Раева, Нела Стоянова. Очаквайте емоция, размах и чисто бродуейско вълшебство, което ще ви накара да танцувате и мечтаете, пренесени в един друг мащаб и свят!

Александър Мутафчийски е артист- солист в Национален музикален театър „Стефан Македонски“. Роден в гр. Варна. Завършва Вокалния факултет на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“– София през 2000г., специалност „Оперно пеене“, степен „Магистър“, а в момента е докторант по оперна режисура.

Още като студент дебютира на сцената на на Национален музикален театър „Стефан Македонски“- гр. София. Има в репертоара си над 50 роли в жанровете оперета и мюзикъл.

Лауреат и носител е на Първа награда на Първия конкурс за млади оперетни и мюзикълни певци „Мими Балканска“– 1997г.

През 2003 год. получава наградата „Кристална лира“ на Съюза на музикалните и танцови дейци и радио Класик ФМ в категорията „Оперно и оперетно изкуство“ за ролята на Джери от мюзикъла „Някои го предпочитат горещо“ от Жул Стайн.

През 2012 год. отново е удостоен с престижната награда „Кристална лира“ за върхови постижения в музикалната култура в категорията „Оперно и оперетно изкуство“ за ролите на Бебс от „Лелята на Чарли“, Рамон от „Зоро“, Иван от „Българи от старо време“ и Никош от „Веселата вдовица.

През 2015 г. му е присъдена наградата „Златно перо“ за принос към българската култура.

През същата година представя Република България и Националния музикален театър на Международния музикален фестивал „O-FEST“ в Киев, Украйна и получава Отличие за високи изпълнителски умения и за личния си принос в популяризирането на музикално- сценичните изкуства.

Сценарист и режисьор е на първоаприлските концерти „Кикот“ и „Смехотерапия“, новогодишния концерт „Зимна приказка“ – представени на сцената на Музикалния театър, както и на първия Пролетен оперетен бал в зала 1 на НДК. Режисьор е на постановката „Бягство“ – мюзикъл по песни на Дует „Авеню“, както и на оперетата от Асен Карастоянов „Българи от старо време“.

Освен богатия си музикално- сценичен репертоар в жанровете оперета и мюзикъл, изпълнява и много камерна музика. Участвал е на пет издания „Нова българска музика“ с произведения, написани специално за него.

Има записи за фондовете на Българска национална телевизия и Българско национално радио. Има издаден диск с популярни детски песнички „28 музикални жълтички“ от Продуцентско издателска къща „Бойко Кънев“.

Гастролирал е самостоятелно или съвместно с трупата на Музикалния театър в много градове на България, Турция, Гърция, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Холандия, Люксембург, Белгия, Дания, Украйна, Китай и Япония.