Александър Косев: "Музиката е контрапункт на действието в новия ми филм "Жени извън употреба""

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Александър Косев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 15.03.2026 от 20:30 ч. в Кино Люмиер и на 20.03.2026 в Дом на киното от 11:30 ч. ще бъде показана премиерата на новия филм на Александър Косев "Жени извън употреба". Филмът е включен в Международния конкурс за първи и втори филми на София Филм Фест, който се провежда за 24-та година, а неговото жури ще има ангажимента да връчи Голямата награда „София град на киното“, осигурена от Столична община.

„Жени извън употреба“ е втори пълнометражен игрален филм на Александър Косев, когото зрителите познават като режисьор на успешния и обичан от публиката филм „Петя на моята Петя“, гледан от над 100 000 зрители в българските киносалони. В сюжета на новата творба, чиито сценарист е Нели Димитрова, се преплитат историите на четири жени, всяка от които е в различен етап от живота си. И макар проблемите им да са от съвсем различно естество, и четирите не могат да се отърват от натрапчивото усещане, че безсмислието около тях е все по-завладяващо. В конфликт с възрастта, женствеността, любовта и болката, те желаят промяна – крайна, болезнена, и безусловно живителна. Те са жени и могат да носят последствията от всяка своя грешка, дори и от чуждите. Техните емоции са предадени на екрана с участието на актьорите Силвия Лулчева, Албена Павлова, Елена Атанасова, Александра Костова, Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Мартин Методиев, Борис Кръстев и Явор Борисов и др. Оператор на филма е Михаил Янакиев, музиката е на Георги Стрезов, продуцент е Николай Урумов (Аурис Филм / Бъф Пикчърс).

"Българинът обича добре създадения филмов разказ. Вкусът на българина не се различава от всеки европеец. Когато филмът е направен честно и носи вътрешната си красота и лаконичност, е добра предпоставка да бъде харесан. Няма никаква разлика между една серия от добър сериал и добър филм- навсякъде важат законите на драматургията", заяви пред Classic FM Александър Косев. "Доста време ни отне да намерим точната посока на музиката. Минахме през много варианти с композитора Георги Стрезов. Музиката във филма е неочаквана и е в контраст на това, което зрителят вижда. В нея има много оптимизъм и ироничност", коментира режисьорът.

Александър Косев е режисьор на игралния филм Петя на моята Петя, събрал над 100 000 зрители в кината на България и носител на наградите „Златна роза“ за дебют, и главна женска роля, както и наградата на СБДФ „Васил Гендов“ за поддържаща роля. Режисьор е на част от епизодите на сериалите Домашен арест, Столичани в повече, Връзки, All Inclusive, Пътят на честта, Откраднат живот, Скъпи наследници, Румбата, аз и Роналдо, Дървото на живота и Кантора Митрани.