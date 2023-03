Алекса Радунович:„„Виждали ли сте тази жена?" е филм за живота“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с оператора на филма Алекса Радунович в превод на Мартин Петров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пълнометражният филм „Виждали ли сте тази жена?" на режисьорския тандем Душан Зорич и Матия Глушчевич ще бъде показан в рамките на 27-ия София филм фест, като част от неговия Балкански конкурс. Прожекциите предстоят тази вечер, 20 март, от 18.30ч. в кино „Одеон“, както и утре, 21 март от 18.30ч. в Културен център Г-8.

„Филмът е заснет за шест години с почти нулев бюджет, но го направихме „на мускули“ заради желанието и вдъхновението ни. Вярвахме в тази идея и това ни позволи да довършим филма“, заяви операторът на филма Алекса Радунович пред Classic FM. „В Европа не е лесно да се финансира филм. Балканите като цяло са трудно място за кино, но човек намира начини и се опитва да направи с малко пари“, добави той.

Снимка: Sofia fim fest

Лентата разкрива историята на една жена на средна възраст, Драгиня, която се опитва да излезе от кожата си чрез три различни житейски възможности. „Виждали ли сте тази жена?" е филм за живота“, коментира кинооператорът. Главната роля е поверена на голямата хърватска актриса Ксения Маринкович. „Поканихме я, след като един от режисьорите прочел интервю с нея. Там тя заявява, че в съвременното сръбско кино няма главни роли за жени на средна възраст“, разкрива Алекса Радунович. „В първия ден тя дойде на снимачната площадка. Спря се, огледа се и каза: „Тук всички вие сте деца“, допълва с усмивка талантливият оператор. Той припомни, че този филм е последният в живота на изтъкнатия сръбски актьор Власта Велисавлевич, който през 2021г. става жертва на пандемията от Covid-19. В останалите роли ще видите Исидора Симионович, Борис Исакович, Горан Богдан, Ясна Джуричич, Радое Чупич, Олга Оданович, Милица Михайлович, Ивана Вукович, Милош Тимотиевич, Исидора Минич, Алекс Електра и др. За този филм операторът Алекса Радунович работи с още двама свои колеги- Марко Кажич и Милица Дринич.

Припомняме ви, че младите сръбски кинотворци Душан Зорич (1992) и Матия Глушчевич (1995) са завършили филмова режисура във Факултета за драматични изкуства в Белград. Световната премиера на документалния филм на Душан Любов (2016) е на фестивала Visions du Réel. Късометражният му филм „Чуждо тяло“ (2018) е показан премиерно в секцията „Хоризонти“ на кинофестивала във Венеция. Документалният филм на Матия Утопия участва на кинофестивала в Пула и на Фестивала за документално и късометражно кино в Белград. Премиерата на късометражния му филм „Безкрайност“ (2017) е в Локарно.

„Виждали ли сте тази жена?“ е първият им пълнометражен игрален филм. Световната му премиера се състоя по време на 79-ия филмов фестивал във Венеция, като част от официалната състезателна програма „Седмицата на критиката“ (Settimana Internazionale della Critica), която обединява седем дебютни творби от цял ​​свят. Продукцията бе показана и на Фестивала на световното кино в Банкок, където спечели наградата за най-добра режисура. „Виждали ли сте тази жена?" ще бъде показан на 6 април 2023г. в Музея на модерното изкуство MoMa в Линкълн Център-Ню Йорк.