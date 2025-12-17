Албена Данаилова - с високо отличие от Австрия

Албена Данаилова – концертмайстор на Виенската филхармония и професор по цигулка в MDW (Университет за музика и сценични изкуства – Виена) бе удостоена с най-престижното държавно отличие на Австрия – Ehrenkreuz der Wissenschaft und Künste der Republik Österreich.

Орденът ѝ бе връчен лично от президента на Република Австрия Александър ван дер Белен. Албена Данаилова бе единствената жена, отличена на тържествената церемония.

Албена Данаилова е родена в София в семейство на цигуларя Боян Данаилов и пианистката Виолета Попова. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София при Нели Желева и проф. Дора Иванова. Носител е на награди от конкурсите „Светослав Обретенов“, „Млади музикални дарования“, „Ян Коциан“ и „Концертино Прага“ – Чехия, в Клостер Шьонтал – Германия, „Тибор Варга“ – Швейцария, „Виторио Гуи“ – Италия. През 2001 завършва Висшето училище за музика и театър в Рощок, Германия при проф. Петру Мунтеану и продължава образованието си в майсторските класове на Ида Хендел, Херман Креберс и др. Същата година е назначена на поста втори цигулар в Баварския държавен оркестър, където през 2003 става първи цигулар, а през 2006 – концертмайстор. През сезона 2003/2004 свири и в Лондонския филхармоничен оркестър. Албена Данаилова е първата жена, която става концертмайстор на познатия със своя консерватизъм оркестър на Виенската Филхармония. Тя се явява и печели мястото след тежък конкурс през 2008, а след двугодишен пробен период е назначена официално на престижната позиция. Безспорен талант и изключителен професионалист , освен като концертмайстор Албена Данаилова има успешна кариера и като солист и камерен музикант. Свири редовно в България, Германия, Израел и САЩ. Има записи за немското радио „Kultur“, Северогерманското радио, Българското Национално Радио и Българската Национална телевизия. От 2011 е водач на „Ensemble Wien“ ( като наследник н Паул Гугенбергер и Райнер Хонек). Свири на цигулка, предоставена ѝ от Австрийската национална банка.