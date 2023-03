Актьорите от "Алма Алтер" и публиката - заедно в денонощен социален експеримент

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мариела Димитрова и Маглена Гуркова от Театър-лаборатория „Алма Алтер“, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„24-часовият маратон е идеална възможност за жива, непосредствена среща между актьора и зрителя“. Това заяви по Classic FM младата певица и актриса Мариела Димитрова, която е част от трупата на Университетския театър. По думите й, тя и колегите й от творческия състав се опитват да вкарат емоцията в нещо градивно.

На 25 март от 10.00ч до 22.00ч. на 26 март „без сън“ актьорите и публиката няма да имат право да напускат пространството на театъра. Това са „24 часа изкуство и полет на духа извън телата“ , подчертава Мариела Димитрова.„Ще имаме салатено парти, на което всеки трябва да танцува, докато прави своята салата“, разкрива една от изненадите Маглена Гуркова.

Предстоят 10 представления от Театър-лаборатория „Алма Алтер“ и едно представление, което ще бъде създадено на мястото на събитието. Сред заглавията са „Шоуто на Алма Алтер“, което се изигра за първи път на 23 февруари 2023г., както и новата версия на „Реквием за най-прекрасното приключение в историята на човечеството“ - спектакъл, който се завръща на сцената след дълго отсъствие, както и „Гаврошовци и котетата разбойници“ по любимите детски текстове на Леда и Гео Милеви.

В момента се извършва подбора на желаещите да се включат в този социален експеримент, а местата са ограничени. Записванията се осъществяват във Фейсбук страницата на Алма Алтер и Театър-студио 4хС, в инстаграм профила и сайта на Алма Алтер, както и на място.

Сред ключовите спектакли на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ през този месец е заглавието „Задушница – една възможна импровизация“ по Адам Мицкевич. Постановката ще се играе на 20 март със специалното участие на големия български актьор Стефан Попов по повод неговата 75-та годишнина.