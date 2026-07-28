In Memoriam акад.Васил Казанджиев пред Classic FM: "Сериозната музика отиде на заден план"

Издъхна един от най-изтъкнатите композитори, диригент и педагог акад.Васил Казанджиев. Безспорният му авторитет, ерудиция и високи изисквания, съчетани с неговия непресъхващ творчески заряд до последния му дъх ще бъдат запомнени за дълго време и от многобройните му възпитаници и последователи, които ще продължат да интерпретират неговата музика и да съхраняват паметта му.

В последното си интервю за Classic FM през 2022 г. той сподели, че „музиката трябва да извира естествено, а не да е умозрително изчислявана. Винаги давам за пример Моцарт, чиято музика извира от само себе си, но е предшествена от много размисъл до най-малките подробности“. Той допълни, че „композицията като всяко изкуство е най-трудна. Тя е истинското творчество – от белия нотен лист да се изпишат ноти и да се получи жизнена и заразяваща творба. За да се нарече композитор, музикантът трябва да е минал през строги изисквания и школа на високо ниво, като нашия проф. Панчо Владигеров. Всички известни композитори са се учили от музиката на други големи композитори. То е неизбежно…Сериозната музика отиде на заден план. Нямам против естрадната музика, но преди години нивото й беше по-високо“.

Кратка биография:

Акад.Васил Казанджиев е роден на 10 септември 1934 г. в Русе. Десетгодишен започва да композира. Първите му учители по композиция и дирижиране са Константин Илиев и Добрин Петков. През 1957 г. Казанджиев завършва Държавната музикална академия – в класа по композиция при проф. Панчо Владигеров и дирижиране при проф. Влади Симеонов. Лауреат на VI Международен младежки фестивал в Москва (1957 г.) за “Симфониета” за голям оркестър (председател на журито – Дм. Шостакович), припомнят от Софийската филхармония.

Диригентската си кариера Васил Казанджиев започва в Софийската народна опера, където работи седем години, като през този период поставя и дирижира редица български и чужди опери и балети.

През 1962 г. основава камерния ансамбъл “Софийски солисти”, с който концертира с голям успех у нас и в чужбина в продължение на 15 години. От 1978 г. е диригент, а от 1985 г. до 1993 г. е Главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Той е желан гост на много симфонични оркестри у нас, гастролира с изключителен успех в почти всички европейски страни, САЩ, Канада, Африка, Япония, Южна Корея и др. Изкуството му е зарегистрирано в много записи на Българско радио, Балкантон, Хармония мунди (Франция), Кибатон (Япония) и други фирми от различни страни.

Васил Казанджиев съчетава в себе си висок професионализъм с широка музикална култура и развита творческа интуиция. Затова неговите интерпретации на произведения от различни автори, стилове и епохи се отличават с дълбочина, стилна автентичност и заострена съвремена чувствителност.

Едно от големите имена на съвременното музикално творчество, забележителен диригент и педагог, професор по оркестрово дирижиране в ДМА “Панчо Владигеров” и един от най-талантливите български композитори, Васил Казанджиев е мащабна личност със силно въздействие върху поколения български музиканти. Автор е на голям брой симфонични и камерни произведения – осем симфонии, редица сонати и инструментални концерти, “Картини от България”, “Живите икони”, „Празнична музика“,“Апокалипсис”, “Илюминации”, Симфония концертанте за саксофон, пиано и оркестър, девет струнни квартета, клавирен квинтет, балетна музика и др. , както и на много театрална и филмова музика. Характерни особености на неговия стил са ярка експресия, богата палитра от тембри, артистичност, философска задълбоченост и виртуозна композиционна техника.

През 2005 е избран за член-кореспондент на БАН. На 12 януари 2009 на основание чл. 9 ал. 9 от Правилника за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН Управителният съвет на БАН избира чл.-кор. Васил Казанджиев за Академик в направление „Творци на изкуството“. През 2015 акад. Васил Казанджиев е удостоен с Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“.

През 2024 г. Министерството на културата удостои акад. Васил Казанджиев с награда „Златен век" по повод 90-годишнината от рождението на твореца и за огромния му принос към българската култура като композитор във всички музикални жанрове, диригент с огромни заслуги към интерпретацията и звукозаписа на български автори, педагог, възпитал плеяда изтъкнати диригенти, допълва БТА.