Акад. Пламен Карталов: Вагнеровият фестивал на Софийската опера е най-елитният след Байройт

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с акад. Пламен Карталов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Остава по-малко от месец до началото на Sofia Opera Wagner Festival 2026 – събитието, което превръща столицата в сцена на величие, силни емоции и музика с неподражаема сила. От 26 май до 14 юни завесата на Софийската опера и балет се вдига за ежегодния фестивал, посветен на гения на Рихард Вагнер – композиторът, чиито творби вълнуват поколения наред. Публиката ще преживее истории за митове и съдби, любов и власт, богове и герои, пресъздадени с внушителен мащаб и артистичен размах.

Събитието се провежда под патронажа на кмета на Столична община г-н Васил Терзиев и на Н. Пр. г-жа Ирене Планк, посланик на Федерална република Германия в България. В програмата тази година са включени шест от най-обичаните Вагнерови заглавия:

„Рейнско злато“ – 26 май

„Валкюра“ – 27 май

„Зигфрид“ – 29 май

„Залезът на боговете“ – 31 май

„Лоенгрин“ – 12 юни

„Танхойзер“ – 14 юни

Специално за международната публика и зрителите извън София, фестивалът предлага и стрийминг излъчвания:

„Летящият холандец“ – 5 юни

„Тристан и Изолда“ – 6 юни

„Парсифал“ – 7 юни

През годините Sofia Opera Wagner Festival се утвърди като едно от най-значимите европейски събития, посветени на Вагнер и привлича публика, музикални критици и гости от цял свят.

Билетите вече са в продажба, а най-добрите места се изчерпват бързо!