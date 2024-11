Атанас Маев: София се превръща в световна столица на съвременния танц

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Атанас Маев -съосновател на Derida Dance Center и културен мениджър, разположен в звуковия файл под главната снимка!

Aerowaves in Sofia е фестивал за съвременен танц, който представя едни от най - забележимите представления от европейската и световна сцена, създадени през последните години. Инициативата за това събитие е на екипа на Derida Dance Center, който е първият център за съвременен танц в България и многогодишен партньор в Европейската мрежа за съвременен танц- Aerowaves.

Всяка година артисти от различни краища на Европа кандидатстват за включване в ТОП 20 на Aerowaves dance across Europe, а международно жури има нелеката задача да определи 20те най-интерерсни представления от над 700 предложения. Във фестивалната програма на “Aerowaves in Sofia” 2024 присъстват три заглавия от класацията ТОП 20 на Aerowaves, три представления, прерцизно селектирани от екипа на Derida Dance Center и представяне на резултатите от четири резиденции от Резидентската програма на Derida Dance Center и програмата за подкрепа на български хореографи.

Зрителите ще имат възможността да усетят разнообразните естетически форми и драматургични посоки в съвременния танц и пърформанс с представления от Германия, Испания, Франция, Люксембург, Португалия, Холандия и Перу. И тази година организаторите на събитието предоставят възможност на публиката да се запознае с гостуващите артисти, като се включи в дискусионните срещи след всяко представление. В програмата на фестивала са заложени и 8 танцови уъркшопа, достъп до които ще имат професионални танцьори и хореографи от България.

Като част от съпътстващата програма и резиденция бяха представени "AudioSelf” на Братан Братанов от България и “Trans*Performativity” на AURA от Португалия.

Ето какво включва програмата на фестивала за съвременен танц Aerowaves In Sofia 2024:

12.11, / 19:30 ч. "Където са момчетата" - Йотам Пелед и Свободните радикали, Германия

14.11 / 19:30 ч. “RE.” - Компания Надин Герспахер, Испания/Германия

16.11 / 19:30 ч., “REFACE” на Les Idoles (Артистична платформа: La Feat), Франция

19.11 / 19:30 ч., “Мегаструктура” - Сара Балцингер и Исая Уилсън, Люксембург / Франция

23.11 / 19:30 ч., “Луна” - Хосе Авилес, Перу (съпътстваща програма - резиденция)

24.11 / 18:30 ч., “Не ме забравяй” - Катарина Каскеиро и Тиаго Коелю, Португалия (съпътстваща програма - резиденция) + 24.11 / 19:30 ч., “Фалшиви спомени” - Ту Хоанг и Хиро Мурата, Холандия

29.11 / 19:30 ч., "Кучетата" - Led Silhouette и Mаркос Морау , Испания

Безплатни уъркшопи за професионални танцьори (формуляр за записване ): https://docs.google.com/…/1_qcbEQ3WYvlG6DNt3JuJ640VC90…/edit ):

11.11 / 10.00-13.00 ч. с AURA, Португалия

13.11 /10.00-13.00 ч. с Йотам Пелед и Свободните радикали, Германия

15.11 /10.00-13.00 ч. с Надин Герспахер и Ариас Фернандес, Испания / Германия

17.11 / 10.00-13.00 ч. с Чандра Грейнджиан и Лиз Месина, Франция

20.11 / 10.00-13.00 ч. със Сара Балцингер и Исая Уилсън, Люксембург / Франция

23.11 / 10.00-13.00 ч. с Катарина Каскеиро и Тиаго Коелю, Португалия

25.11 / 10.00-13.00 ч. с Ту Хоанг и Хиро Мурата, Холандия

28.11 / 10.00-13.00 ч. с Led Silhouette и Mаркос Морау , Испания

Фестивал „Aerowaves In Sofia“ се организира от Фондация Арт Линк / Дерида Денс Център с финансовата подкрепа на Aerowaves - Dance Across Europe, Столична община – Столична програма “Култура”, Министерство на културата на Република България, Kultur lx, Институт Сервантес, Baila España и EFFEA – European Festivals Fund for Emerging Artists.

#3XPER1ENCE е обединение между четири фестивала в София – „180° - Лаборатория за иновативно изкуство“, „Цирколюция! Мини Арт Фест 13“, форумът „14-ти АСТ Фестивал за свободен театър” и фестивалът за съвременен танц "Aerowaves in Sofia".