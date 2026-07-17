Плевенската филхармония тръгва на лятно турне с ABBA SYMPHONIE 2026

Плевенската филхармония представя лятното турне ABBA SYMPHONIE 2026. Люси Дяковска и Милица Гладнишка ще изпълнят най-големите хитове на ABBA под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов.

Музиката на ABBA в нов прочит за симфоничен оркестър и поп гласове е в основата на този впечатляващ проект. Вечните хитове на шведската четворка, обичана в цял свят, оживяват и у нас в най-красивите концертни зали и открити летни сцени. Очаква се турнето ABBA SYMPHONIE и тази година да предизвика огромен меломански интерес в цяла България!

Предстоящи летни концерти:

20 юли, 19:30 часа - Фестивален и конгресен център, Варна

21 юли, 19:30 часа- НЧ „Просвета - 1888", Поморие

22 юли, 18:30 часа- Читалище „Димитър Полянов", Карнобат

23 юли, 19:30 часа - Артиум център, Несебър

24 юли, 21 часа - Амфитеатър „Апология”, Созопол

28 юли, 19:00 часа – НЧ „Рила – 1898”, Долна баня

17 август, 20:30 часа – Морска гара, Бургас, част от Boom Summer fest

Диригент на ABBA SYMPHONIE е маестро Найден Тодоров. Ко-диригент е Георги Милтиядов, който е и пианист, и ръководител на Вокална група SOS. Аранжиментите са дело на Георги Милтиядов и Пламен Проданов. В програмата с инструментална и вокално-инструментална музика, обработена за оркестър, с нов поглед към вокалните партии, са амблематични песни като: „Mamma Mia“, „Money, money, money“, „Take a chance on me“, „Gimme! Gimme! Gimme!“ „Super Trouper“, „Waterloo“ и много други, до финалното крешендо в „Dancing Queen“.

Билети на касите на съответните зали и в мрежата на Ивентим и Грабо. Деца до 6 г. влизат безплатно на всички концерти на Плевенска филхармония в цялата страна. Онлайн билети ТУК !

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