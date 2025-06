A to JazZ разширява фестивалната сцена с арт базар, водна станция, уелнес активности и международна конференция

Your browser does not support the audio element.

Петър Димитров- основател и директор на A to Jazz Festival

A to JazZ прави още една крачка към “затворен цикъл” на фестивално преживяване, оформяйки цяла екосистема от удобства, активности и платформи, надграждащи културната програма. Акцент тази година е изграждането на първата фестивална водна станция за питейна вода, която посетителите ще могат да ползват през всички дни на събитието. Богатата съпътстваща програма на фестивала е насочена към благосъстоянието на хората, града, културния сектор и околната среда. Публиката ще може да посети арт-базара на фестивала, където ще са изложени над 60 подбрани български творци, приложници и марки на занаятчийски изделия. В програмата традиционно присъстват детските музикални работилници, музикалната йога и кондиционни тренировки на открито, както и разнообразни атракции във фестивалния парк. На 4 и 5 юли в РЦСИ “Топлоцентрала” ще се проведе и международната конференция Music Talks, която вече 7 години създава платформа за дискусия и обмяна на опит на водещи професионалисти от България и света по ключови теми за музикалната индустрия.

Временната водна станция в Южен парк II е още една крачка към цялостното елиминиране на употребата на пластмаса по време на фестивала, като се очаква дейността да спести на природата близо 100 кг. отпадък. В комбинация с нейния предшественик - фестивалните чаши за многократна употреба, водната станция цели да предостави лесен и свободен достъп до качествена питейна вода за всички посетители. Питейният пункт е създаден в партньорство със Софийска вода, по проект и изработка на творческо ателие Woood – първият мейкърспейс в България с впечатляващо портфолио от проекти и инсталации в градска среда.

Като част от културната мисия на фестивала, на 5 и 6 юли Топлоцентрала тераса ще бъде домакин на детската програма A to JazZ Kids, разработена съвместно с „Джаз за деца“ на Венцислав Благоев. Този елемент в програмата е насочен специално към най-малките и развитието на техните креативни, музикални и културни интереси чрез импровизации и артистични занимания.

В духа на цялостния “wellbeing”, фестивалът започва сутрините с активности за тялото и ума с традиционните музикални йога сесии на терасата на Топлоцентрала. Специален гост тази година ще бъде Ник Хобс – един от международните делегати на фестивала, артистичен агент, промоутър и йога учител, който ще сподели своя личен път към устойчивия живот и менталното благополучие. Фестивалната събота продължава с A to JazZ Workouts – отворена кондиционна тренировка в Южен парк II, насочена към изграждане на сила, баланс и енергия чрез движение. Идеална възможност за зареждащ старт на деня сред природата, преди началото на музикалната програма.

Важна част от програмата е и двудневната международна конференция Music Talks на 4 и 5 юли, която всяка година привлича над 30 международни и български лектори и създава диалог около най-важните теми пред съвременната музикална индустрия. Фокуси в новото издание са бъдещето на концертната сцена на Балканите, иновативните бранд преживявания, значението на музикалното образование и стратегиите за пробив на млади артисти. В панелите участват експерти от KEXP, Eventim, North Sea Jazz, Berklee Valencia, Edinburgh Napier University, STUFISH London, SAMA, Charmenko и др. както и водещи български професионалисти като Иво Димчев, Йордан Жечев, Анна Великова, Иван Йотов и други.

A to JazZ е сцена не само за музика, а за културна промяна, общност и осъзнато преживяване. Вече 14 години фестивалът показва, че едно събитие може да бъде двигател за развитие на цели музикални жанрове и сцена, детския и младежки интерес към културата, подобряване на здравето и благополучието, подкрепа за местната креативна икономика, изграждане на международни партньорства и културна дипломация.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Столична община, Министерство на културата, частни партньори и публиката.