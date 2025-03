Венцислава Асенова и Рафи Бохосян от "Авеню Q": "Мюзикълът се нуждае от повече доверие в България"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Венцислава Асенова и Рафи Бохосян разположено в звуковия файл под главната снимка!

Мюзикълът за възрастни "Авеню Q" ще бъде поставен на 20 март от 19.00ч. в Столичния куклен театър. "Авеню Q" е изключително забавен мюзикъл за възрастни, който представя всички чувствителни теми на нашето време - расизъм, ксенофобия, гей-общество, порно-индустрия – всичко е подложено на добронамерена шега, която ни води към признаване и преодоляване на предразсъдъците и осъзнаване на различията. "Авеню Q" e весела притча за съзряването и остра сатира за проблемите на младите, възпитавани като деца от родителите си и от телевизионни програми като „Улица Сезам” и за това, как вече като възрастни трябва да поемат лична отговорност за живота си. Сблъсъкът с действителността на група неудачници - възпитани в ценностната система на американската демокрация - е твърде актуален и у нас, но тук ще можете да се насладите на извънредно смешна интерпретация на "тежките" проблеми на живота.

Музика и стихове: Робърт Лопес и Джеф Маркс

Либрето: Джеф Уити (оригинална идея на Робърт Лопес и Джеф Маркс)

Превод на български: Любов Костова

Превод на песните: Десислава Софранова

Постановка: Уест Хайлър (САЩ) и Петър Кауков

Кастинг: Шели Бътлър (САЩ)

Сценография и костюми: Ивайло Николов

Кукли: Димитър Димитров и ателие на СКТ

Музикален ръководител: Роберта

Хореография и художествено осветление: Росен Михайлов

Тон-режисьор: Данаил Данаилов-Дидо



Участват: Камен Асенов, Венцислава Асенова, Цветелин Павлов, Лилия Гелева/Кръстина Кокорска-Криста, Гьорги Георгиев - Антика, Павлета Семова, Мила Люцканова/Михаела Симеонова

Със специалното участие на Рафи Бохосян и Ангел Николов (пиано).