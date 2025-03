Актьори от Столичния куклен театър Никола Попов и Мариета Петрова -Мърфи: „Спондж Боб“ звучи актуално днес

Your browser does not support the audio element.

На 15 и 16 март от 11.00 ч. в Столичен куклен театър ще бъде показан „Спондж Боб“. С добронамереност и чрез приключенията на героите ни, мюзикълът учи как да бъдем смели спасители на света. Когато сме изправени пред трудности, да не се отказваме, а да вярваме – в собствените сили, в приятелството, в утрешния по-добър ден, който ще бъде такъв заради нашите действия. Спектакълът разглежда важни общочовешки теми в полярни двойки: за достойнството и подлостта, за суетата и самоотвержеността, за приятелството и предателството; утвърждава доброто, моралното, лоялността. Той указва безспорно правилната перспектива към живота – призовава към любов и отрича страха. „Спондж Боб“ адресира много важна тема от съвремието ни – другостта, като ни съветва вместо да сме враждебни към другия, да видим неговото място в цялата картина на общността, от която сме част. По този той възпитава в чувство за принадлежност и дух на сътрудничество. Същевременно ни прави личности с интегритет – да сме убедени в своите добри качества и големи възможности, да не се обезкуражаваме през чуждите оценки.

Атрактивен за всяка възраст, мюзикълът „Спондж Боб“ е една изключителна експлозия от цветове, музика и танци, един искрящ и запленяващ празник за всички сетива, който освен забава, носи и силни послания за приятелството, за силата на единството и общността.

Мюзикълът „Спондж Боб“

по сериала на Стивън ХилънбъргЛибрето Кайл ДжароуМузикална продукция по идея на Тина ЛандауОригинални песни:Йоланда Адамс, Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith, Сара Бералес, Джонатан Коултън, Алекс Ебърт от Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, The Flaming Lips, Lady A,Синди Лаупър, Джон Леджънт, Panic! At the Disco, Plain White T’s, They Might Be Giants, T.I.И песни отДейвид Бауи, Том Кени & Анди ПелиТекстове на песни - Джонатан КоултънМузика - Том КитМюзикълът „Спондж Боб“ се реализира по споразумение с Concord Theatricals. www.concordtheatricals.co.uk