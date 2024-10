Любомир Дяковски: "За първи път ще имаме балет в рамките на Лауреатски дни "Катя Попова""

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Плевенската филхармония Любомир Дяковски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Идеята за създаването на Международния музикален фестивал Лауреатски дни "Катя Попова"" през 1966 г. е да бъдат представени български и чуждестранни лауреати на различни конкурси. Тази година организаторите от Плевенската филхармония и нейния директор Любомир Дяковски са поканили забележителни състави, които ще съпровождат младите таланти: Плевенската филхармония, общински хор „Гена Димитрова“, общинския духов оркестър – Плевен, камерен оркестър „Дианополис“ Ямбол, Симфониета Враца, оркестъра на музикално училище „Любомир Пипков“ – София, Камерния ансамбъл „Софийски солисти“, Пловдивската и Варненската опери, Академичния симфоничен оркестър на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, както и Софийската филхармония, която ще закрие фестивала. Входът за всички концерти е свободен.

Плевенската филхармония и хор „Гена Димитрова“ ще открият фестивала на 8 октомври в концертната зала "Катя Попова" в Плевен. Младият Пьотр Яворски ще застане на пулта. В програмата са включени вторият клавирен концерт на Сергей Рахманинов със солист Сергей Давидченко и Реквием от Волфганг Амадеус Моцарт. Солисти ще бъдат Марина Шахдинарова – сопран, Весела Янева – мецосопран, Рейналдо Дроз – тенор, Виктор Кръстанов – бас. Същият концерт ще бъде повторен на 9 октомври в столичната зала „България“.

Ето и акценти от биографиите на диригента и солистите:

ПЬОТР ЯВОРСКИ, диригент – Полша. Лауреат на много конкурси като диригент и като пианист, между които: Първа награда на „Karl Österreicher Preis“ (в резултат на това ще дебютира като диригент в Прага през ноември 2024), Четвърта награда на 26-я Международен конкурс „Йоханес Брамс“ в Пьортшах (2019), Трета награда на Международния конкурс за пиано „Palma d’Oro“ (2017, Финале Лигуре – Италия), Пета награда на „London Classical Soloist Masterclasses & Competition“ (2019), първи награди от „International Lied Competition“ (2019, София – България) и от „XV International Juliusz Zarebski Music“ конкурс (2015, Варшава – Полша), Втора награда от Международен конкурс за пиано ,,Szymanowski in Memoriam“ (2012, Варшава – Полша) и Трета награда от XXII Международен конкурс за пиано ,,Young Virtuoso“ (2016, Загреб – Хърватия).

СЕРГЕЙ ДАВИДЧЕНКО, пиано – Русия. Лауреат и носител на награди от редица международни клавирни конкурси, последната от които е Първа и две специални награди от XVII Международен конкурс „П. И. Чайковски“ (2023, Москва). От 2015 до 2021 Сергей Давидченко има призови отличия: „Голямата награда“ от „В.И. Сафонова“ (Пятигорск – Русия) и „Път към майсторството“ (Ростов на Дон), Първи и специални награди от XII Международен телевизионен конкурс за млади музиканти „Лешникотрошачката“ (Москва); IV Международен конкурс за млади пианисти „Astana Piano Passion“ (Астана – Казахстан), II Международен конкурс за млади пианисти „Grand Piano Competition“ (Москва), I Международен клавирен конкурс на руска музика (Рязан); I конкурс за стипендианти на Фондация „Нови имена“ (Москва), III Международен конкурс за млади пианисти „Grand Piano Competition“ (Москва) и др.

МАРИНА ШАХДИНАРОВА, сопран – Грузия. Носител на престижни награди от международни конкурси, между които „Джовани Музичисти“ в Тревизо, „Нодар Андгуладзе“ като солистка в „Стабат Матер“ на Перголези. Печели оперния конкурс „Град Бреша – В памет на Мария Калас“, специалната награда „Мирела Френи“ на Международния конкурс за оперно пеене Вокс Мутинае „Николай Гяуров“, втора награда на конкурса „Вочи Вердиане“ в Бусето. Победител e в ролята на Мими – „Бохеми“, в „Театро Каркано“ – Милано, в конкурса „Магда Оливеро“.

ВЕСЕЛА ЯНЕВА, мецосопран – България,

Носител на наградите: Голямата награда на конкурса „Art Stars – Звезди на изкуството“ – Варна (2019) и на конкурса за руски романс „Балканска романсиада“ – София. През годините се представя на много конкурси в Европа като: „Belvedere Singing Competition“ (2018, Рига – Латвия), „Concorso Lirico Ottavio Ziino“ (2019, Рим – Италия), „Neue Stimmen Competition“ (2024). Весела Янева е стипендиант на фондациите„Райна Кабаиванска“ и „Стоян Камбарев“.

РЕЙНАЛДО ДРОЗ, тенор – Венецуела. Печели Първа награда на Четвъртия международен конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова“ (2021, Плевен – България), първо място в конкурса „Анита Черкети“ (2022, Монтекозаро – Италия). Стипендиант е на фондация „Райна Кабаиванска“ – обучение в Музикалния институт „Веки-Тонели“ в Модена – Италия.

ВИКТОР КРЪСТАНОВ, бас – България. Лауреат на Международния конкурс по случай годишнина от смъртта на Борис Христов „Viva voce“ (2013), XI Международeн конкурс „Giovani in Crescendo“ под патронажа на Teatro Rossini в Пезаро – Италия, както и носител на Голямата награда на конкурс за руски романси „Балканска Романсиада“.

Следващият концерт на 10 октомври също ще бъде в зала „Катя Попова“. Заедно с камерния оркестър Дианополис“, Ямбол с концертмайстор Красимира Султанова ще свирят Виктор Теодосиев, валдхорна и Михаил Богданов, обой. Двамата ще представят съответно концерта за валдхорна в Ре мажор от Волфганг Амадеус Моцарт и концерта за обой в ре минор от Алесандро Марчело. Освен това публиката ще се наслади на още една пиеса от Моцарт – Дивертименто в Ре мажор и Сюита за струнен оркестър от Кристофър Уилсън.

Представям и солистите:

Виктор Теодосиев, валдхорна – България. Носител е на наградата „Млад музикант на годината“ 2022 в класацията „Музикант на годината“ на БНР и на наградата „Кристална лира“ за млад изпълнител (2023) на СБМТД. Той е лауреат на престижни международни конкурси: Голямата награда на „Охридски бисери“ и специалната награда за най-добро изпълнение на произведение от В. А. Моцарт от легендарния немски производител на валдхорни Gebr. Alexander (2023), Първа и специална награда „Моцарт“ от MAGIC (2023, Бургас), Голямата награда от Международния конкурс по камерна музика в Кавадарци – Македония (2023) и др.

Михаил Богданов, обой – България. Носител на редица Първи награди от: Националния конкурс „Добрин Петков“ в Пловдив – България (2018), Международния музикален конкурс „Даворин Йенко“ в Белград – Сърбия (2019), Международния музикален конкурс в Перник – България, и във финала на „Wedstrijd voor Jonge Solisten“, Льовен – Белгия (2021), онлайн конкурса „Тициано Росети“, Швейцария (2023).

На 12 октомври в Художествената галерия „Илия Бешков“ Пловдивската опера ще представи концертно „Бохеми“ от Джакомо Пучини под диригентството на Григор Паликаров. Ето и солистите: Михаил Михайлов – Рудолф, Валери Турманов – Марсел, Алпер Юнлютюрк – Шонар, Божидар Божкилов – Колин, Пламена Гиргинова – Мими, Димитрива Кечеджиева – Мюзета.

Михаил Михайлов, тенор – България. Лауреат на редица национални и международни конкурси, както и на конкурси за камерна музика: Голямата награда на XIX Международен конкурс „Романсиада“ (2015, Москва – Русия), Първа награда от Третия национален конкурс с международно участие за млади оперни певци „Гена Димитрова“, Втора награда на IV Международен конкурс за песенни дуа, посветен на творчеството на Рихард Щраус (2015, София) и Първа награда на Международния конкурс за камерно пеене „Панчо Владигеров“ (2018, Шумен).

Валери Турманов, баритон – България. Носител на Първа награда от Международния конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика MAGIC – Бургас, и Втора награда от ХХ Национален конкурс за певци и инструменталисти – Провадия. Печели стипендия „Галерия на младите български таланти“ през 2008.

Алпер Юнлютюрк, баритон – Турция. Носител на награди от национални и международни конкурси, между които Първа награда от конкурс за млади изпълнители, иницииран от Салонния оркестър на Университета „Яшар“ в (2016, Измир – Турция), Втора награда от XI Националeн конкурс за млади солисти (2018, Измир), първи награди от „Орфееви таланти“ и „Фестивал на славянската музика“ (2019, Пловдив), Първа специална награда от Четвърти международен конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнители (2020, Боровец), Втора награда от Седми международен музикален конкурс „Art Stars – Звезди на изкуството” (2022, Варна).

Божидар Божкилов, бас – България. През 2022 участва в ежегодния майсторски клас на Райна Кабаиванска в София и печели стипендия за едногодишно обучение в Музикалния институт „Веки-Тонели“ в Модена – Италия.

Пламена Гиргинова, сопран – България. Носител на Първа награда от Третия национален конкурс с международно участие за млади оперни певци „Гена Димитрова“ (2019, Плевен), Първа награда от Международния конкурс за песенно дуо глас-пиано „Густав Малер“, Втора награда от Европейския младежки конкурс „Короната на Търновград“ и Втора награда от конкурса „Млади виртуози“. Пламена Гиргинова е стипендиант на фондациите „Борис Христов“ и „Йордан Камджалов“.

Димитрива Кечеджиева, сопран – България. Носител на Трета награда от Петия международен конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова“ (2023), Първа награда „Art Stars – Звезди на изкуството“ – Варна (2022) и покана за участие в галаконцерт на Варненска опера. Печели стипендия за обучение в Академия „Борис Христов“ в Рим – Италия.

На 13 октомври е съвместната изява на детски хор „Добри Христов“ от Варна с диригент Галина Станишева и на вокален ансамбъл „Фортисимо“ от Бургас с диригент Милена Добрева. Концертът е от 11.00 в галерията.

Симфониета Враца с диригент Христо Павлов и хор „Гена Димитрова“ отново в галерията ще представят „Кармина Бурана“ от Карл Орф на 14 октомври със солисти Иво Йорданов, Александрина Михайлова и Андреа Мирчев, а концерта ще открие концерта за пиано №1 от Сергей Прокофиев със солист Ивайло Василев.

Ивайло Василев, пианист – България. Има завидна колекция от над 30 престижни награди от международни конкурси в България, Русия, САЩ, Сингапур, Финландия, Казахстан, Гърция, Испания, Италия, Германия, Франция, Чехия, Белгия, Великобритания. Той е сред пианистите, избрани да участват на финалите на едни от най-значимите фестивали и конкурси в света, като „Cliburn Junior Festival and Competition“ (2023). Три пъти е носител на Голямата награда на фондация „Димитър Бербатов“ в категория „Изкуство“, два пъти е награждаван от Министерство на културата за високи творчески постижения. През 2021 е удостоен с наградата „Кристална лира“ от СБМТД в категорията „Млад музикант“.

Александрина Михайлова, сопран – България. Лауреат на конкурси: „Ото Еделман“ (Виена), Третия национален конкурс с международно участие за млади оперни певци „Гена Димитрова“ – Втора награда (2019, Плевен), Международния оперен конкурс „Ета и Паоло Лимити“ (2021, Милано – Италия), където печели три награди: Първо място, награда за най-млад талант и наградата „Vota la voce“ и др. От 2016 е стипендиант и работи с Райна Кабаиванска в майсторски класове в Нов български университет и в Музикалния институт „Веки-Тонели“ в Модена – Италия.

Андреа Мирчев, тенор – България. Носител на Голямата награда на международния конкурс „Балканска романсиада“ (2018) и финалист на международния конкурс „Романсиада” в Москва.

Иво Йорданов, баритон – България. Лауреат е на много международни конкурси Иво Йорданов представя блестящо България на конкурса на ББС в Кардиф “Singer of the World” (2007), печели Първа награда от конкурса в Сполето – Италия (2010).

Много млади солисти и богата програма предлага концерта на 15 октомври на Младежка филхармония „София“ при музикалното училище с диригент Славил Димитров. Ще бъдат изпълнени: Йохан Кристиан Бах – Концерт за виолончело и оркестър, I част; Дебора Хенсън-Конант – „Бароково фламенко“; Асен Карастоянов – дует на Янка и Иван из оперетата „Българи от старо време“; Лудвиг ван Бетовен – Концерт за пиано и оркестър № 3 до минор, I част; Николай Римски-Корсаков – Фантазия „Златното петле“; Хофмайстер – Концерт за виола и оркестър, I част; Л. Грьондал – Концерт за цугтромбон и оркестър, I част; Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт за кларинет и оркестър, II част; Бекман – „Военно концертино“; Рихард Щраус – Концерт за валдхорна и оркестър № 1, I част. Солисти са Александра Либензон – виолончело, Никол Самарева – арфа, Леа Тодорова – сопран; Любомир Шарков – тенор; Виктор Василев – пиано, Дора Карагьозова – цигулка, Павел Копев – виола; Макс Стоянов – цугтромбон, Димитър Димитров – кларинет, Алекс Стойнев – саксофон, Цветелина Занкова – валдхорна.

На 16 октомври в зала „Катя Попова“ Константин Добройков ще дирижира „Софийските солисти“, а техен солист ще бъде Джулиан Тревелян, който ще изпълни концерта за пиано, тимпани и оркестър от Галина Устволская. Ще прозвучи и прочутата Серенада за струнен оркестър в до мажор, оп.48 от Пьотр Илич Чайковски.

Джулиан Тревелян, пиано – Великобритания. Пианист и музиколог, спечелил международни конкурси като: „Маргрита Лонг – Жак Тибо“ в Париж (2015), когато е едва 16-годишен, превръщайки се в най-младия победител в историята на конкурса. През 2021 печели Втора награда, наградата „Моцарт“ и наградата на публиката в конкурса „Геза Анда“ в Цюрих. През следващите години печели още много награди: Втора награда на Международния конкурс „Хоровиц“ в Женева (2023) и Пета награда на XXI международен конкурс за пианисти в Лийдс – Великобритания.

За да представи своите студенти в програмата на фестивала с две вечери се включва Националната музикална академия в София.

На 17 октомври с Академичния симфоничен оркестър с диригент Георги Патриков ще свирят кларинетиста Никола Николов, виолончеристката Пламена Манолакева и пианиста Ангел Ялъчков. Те са подготвили изцяло българска програма: Любомир Пипков – Концерт за кларинет и камерен оркестър, Веселин Стоянов – Концерт за виолончело и оркестър, Панчо Владигеров – Концерт за пиано и оркестър № 3

Никола Николов, кларинет – България. Студент в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с две специалности: кларинет и оперно-симфонично дирижиране. Усъвършенства се в майсторски класове на именити кларинетисти, катоМартин Фрост, Пол Майер, Андрю Маринър, Фабио ди Казола, Петър Шмидл и др.

Пламена Манолакева, виолончело – България. Лауреат на Националния конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“, Международния конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика MAGIC, Международен виртуален конкурс „Flying Stage“ и др. Стипендиант на програмата „1000 стипендии“.

Ангел Ялъчков, пиано – България. Носител на повече от 40 награди от международни конкурси в България, Русия, Италия, Белгия, Германия, Финландия, Румъния, Словакия, Хърватия, Гърция, Сърбия, Македония, сред които на Големи награди, 20 първи и 15 специални награди. Стипендиант е на Министерството на културата по програма „Закрила на деца с изявени дарби“, фондациите „Америка за България“, „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Венцислав Янков“, на Национален фонд „Култура“.

На следващия ден 18 октомври в камерен концерт ще може да се чуят лауреатите на различни конкурси.

Александрина Александрова, флейта. Носител на много награди от международни конкурси, между които: Първа награда от „Полихимния“ – Скопие, Република Северна Македония, Втора награда от „Златен ключ – Пловдив (2018), Трета награда от VI флейтов конкурс във Варна (2021). Стипендиант на Министерство на културата по програма „Закрила на деца с изявени дарби“.

Георги Райчев, цигулка. Носител на Трета награда на VI Международен конкурс в Ниш, Сърбия. Участва в проект „Side by side“ на Royal Concertgebouw Orchestra през 2018 в София. Активен участник във „Allegra festival“ и „Quartet intensive Festival“.

Деляна Петкова, китара. През годините на своето обучение става лауреат на международни конкурси. Участник е в майсторските класове на Антоан Гереро, Атанас Уркузунов, Дарко Багески, Горан Кривокапич, Стела Митева.

Деян Табашки, пиано. Носител е на награди от национални и международни конкурси: „Шуман-Брамс“ – Пловдив, „Франц Шуберт“ – Русе, „Звукът на времето“ – Велико Търново, Конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика – Бургас, „Città di Spoleto“ – Италия, „Craiova piano“ – Румъния, „Лист-Барток“ – София, „Great Composers Competition“ и специалната награда „Фредерик Шопен“ от XVI Академичен клавирен конкурс.

Михаил Мотайленко, баритон. Печели Голямата награда на конкурса за руски класически и модерен романс „Балканска Романсиада“ (2023).

Никола Данев, флейта. Участва в национални и международни конкурси и фестивали. Носител е на Първа награда в последното издание на Международния конкурс „Полихимния“ – Скопие, Република Северна Македония.

Петър Дюлгеров, пиано. Лауреат и носител на първи и специални награди от национални и международни конкурси в България, Сърбия и Република Северна Македония: Първа награда на конкурса „Надежди, таланти, майстори“ заедно с цигуларя Георги Райчев – Добрич (2021), Първа награда на конкурса „Охридски бисери“ в Охрид – Македония… Стипендиант на фондациите „Димитър Бербатов“ и „Йордан Камджалов”.

Славчо Тодоров, пиано. Носител е на много награди от национални и международни конкурси в Австрия, Швейцария, Белгия, Гърция, Великобритания, Румъния, САЩ, Унгария и Япония: „Панчо Владигеров“, „Лист-Барток-Кодай“, „Върбан Върбанов“, „MAGI C“, „Стелла Ослекова“, „de BACH au JAZZ“, „ Кантус фирмус“, „GRAND PRIZE Virtuoso”, „Classic Pure”, IV международен музикален конкурс в Женева – Швейцария, „Best Beethoven Performance”…

Теодора Тошева, сопран. Носител на престижни отличия, между които Първа награда от 28-ия Национален конкурс за певци и инструменталисти „Светослав Обретенов“ в Провадия, Специалната награда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ за вокално майсторство (2024), Втора награда и Специалната награда на Роберта Матели от конкурса „Art Stars – Звезди на изкуството“ във Варна.

Тодорка Христева, цигулка. Носител на награди от конкурсите MAGIC – Бургас, Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти в Перник, Първа награда от „Viva Violin“ (2023), Специална награда от Международен конкурс „Музиката и Земята“ (2023, София), Първа награда от XIII Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ (2023, Пловдив).

И националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен има своята вечер на 21 октомври, за да може да се чуят най-изявените ученици: Хана Копчева, Сияна Йосифова и Добромир Стойков – трио ударни инструменти; Боряна Бонева, цигулка; Иван-Александър Иванов, пиано; Яноца Якова, флейта; Сияна Михова, пиано; Кристина Главева, цигулка; Георги Гатев, пиано; Катерина Вачкова и Мартин Иванов, китарно дуо; Николай Цветков, пиано; Росен Тодоров, валдхорна; Денислав Банев, акордеон. В програмата ще прозвучат Екхарт Копецки – „Trike Turn“, Панчо Владигеров – „Песен и хумореска“, акомпанира Магдалена Начева, Сергей Рахманинов – „Прелюд“ в сол минор, Карл Райнеке – „Балада“, акомпанира Магдалена Начева, Веселин Стоянов – „Ноктюрно“, Георги Златев-Черкин – „Севдана“, акомпанира Силвия Михова, Йоханес Брамс – Соната оп. 2, I част, Енрике Гранадос – „Испански танц“ оп. 27 № 2, Сергей Прокофиев – Соната ла минор, Александър Глазунов – „Мечти“, акомпанира Магдалена Начева, Виктор Власов – „Изкушение“ и „Ад“ из Концертен триптих върху теми по картината „Страшният съд“ на Йеронимус Бош

На 23 октомври в Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ ще се състои балетния спектакъл „Лешникотрошачката“ от Пьотр Илич Чайковски на Варненската опера сас солисти Рейчъл Хернон – Мари, Павел Кирчев – Принцът, Лоренцо Гало – Дроселмайер и Едоардо Комело – цар Плъх.

Рейчъл Хернон – Лауреат на Международния балетен конкурс в Хелзинки. Рейчъл е примабалерина на Московския градски балет „Смирнов-Голованов“.

Павел Кирчев – Премиер балетистът на Опера Варна има награди от Анастас Петров, Съюза на артистите, Национална награда „Импулс“ (2022) и „Балетист на годината“ (2019). Танцува в театри в Европа, Азия и Америка: САЩ, Русия, Южна Корея, Мексико, Франция, Холандия, Белгия, Португалия, Англия, Гърция.

Пламен Марков и ръководеният от него общински духов оркестър на 24 октомври ще съпровожда изпълненията на солисти на преподавателите Георги Чапанов и Доротея Люцканова от класовете по поп и джаз пеене: Тервел Иванов, Антонио Христов, Маргарет Георгиева, Паолена Бънджева, Гергана Карапанова.

На 25 октомври финалният концерт от Международния музикален фестивал Лауреатски дни "Катя Попова" е запазен за Софийската филхармония.