Къща музей "Панчо Владигеров" – София ще отбележи 127 години от рождението на своя патрон

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Юлиана Караатанасова- директор на Къща -музей "Панчо Владигеров"- София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През 2026 г. се отбелязват 127 години от рождението на патриарха на българската класическа музика – проф. Панчо Владигеров. По този повод, на 13-ти март, рождената дата на композитора, Къща музей "Панчо Владигеров" – София и Общински културен институт "Красно село" имат удоволствието да ви поканят на празнично откриване на изложбата "Панчо Владигеров в музикалния калейдоскоп на XX век. Посоки, връзки, отражения". В официалната част ще участват Академичен мъжки хор "Гусла" с диригент маестро акад. Валентин Бобевски и клавирен съпровод на д-р Даниела Янева. Солисти: Велислав Велев, Владимир Киров и Кирил Марков.

Откриването е на 13 март 2026 г. от 18:00 ч. в Oбщински културен институт "Красно село", Зала № 3/Фоайе. Входът е свободен.

Изложбата "Панчо Владигеров в музикалния калейдоскоп на XX век. Посоки, връзки, отражения" представя творчеството на Владигеров в контекста на музикалната култура на ХХ век, в общуването му с водещи европейски и световни композитори, диригенти, пианисти и други значими представители на интелектуалния елит. Посетителите ще могат да видят снимки, ръкописи, програми, афиши, писма и лична кореспонденция от фонда на къща музей „Панчо Владигеров“ – София. Идейна концепция: Надя Сотирова, д-р Александър Лиалиос, Вероника Петрова

Художествена концепция и дизайн: д-р Стоян Бунджулов

Къща -музей "Панчо Владигеров" ще отбележи и 21 години от откриването си със събитие на 25 март с Ден на отворените врати.