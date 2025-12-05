12-тото издание на Международния клавирен конкурс „Лист-Барток“ ще се проведе в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста и преподавател в Академия "Лист", Будапеща доц. Ласло Борбей - председател на журито на ХII Международен клавирен конкурс "Лист-Барток" /превод: Нели Димова от Институт Лист-София/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Дванадесетото издание на клавирния конкурс е посветено традиционно на творчеството на унгарските композитори и музиканти Ференц Лист и Бела Барток, като тази година отбелязваме и 80-годишнината от смъртта на Бела Барток. Конкурсът се провежда под патронажа на министъра на културата на Република България.

Участниците се състезават в четири възрастови групи: до 11, до 15, до 19 и до 32 години.

Участниците свирят творби на Бела Барток, Ференц Лист и свободно избираема творба от собствения си репертоар.

Организатори на конкурса са Институт Лист – Унгарски културен институт София и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с подкрепата на: Национален фонд "Култура" на Унгария, Министерство на културата на Република България, Фондация „Проф. Люба Енчева“, Международен фестивал „Софийски музикални седмици“, Музикална академия "Ференц Лист" – Будапеща.

Членове на журито: доц. Ласло Борбей (Унгария), председател и членове: проф. Борислава Танева, д-р Анжела Тошева и проф. Паскал Романо (Франция)

Официалното откриване на конкурса и концертът на членовете на журито ще се проведе на 5 декември, петък, от 18.00 ч. в залата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94 с вход свободен. Обявяването на победителите в конкурса и галаконцертът на лауреатите ще се състои на 7 декември, неделя, от 18.30 ч. в залата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94 с вход свободен.