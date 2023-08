Пианистът Иван Жеков: "Проф.Люба Енчева беше един много логичен човек"

Your browser does not support the audio element.

На 9 август 2023г. се навършват 109 години от рождението на видната българска пианистка и педагог проф. Люба Енчева. Един от многобройните й ученици е пианистът, композитор и преподавател Иван Жеков, който сподели спомените си за изтъкнатата си преподавателка. По думите му, „проф.Люба Енчева беше много точна и стриктна. Тя не допускаше грешки в стилово отношение. Предпочиташе бароковата музика, а също Моцарт, Бетовен и Брамс". Иван Жеков сподели пред Classic FM, че „тя беше и много жизнен и непосредствена личност. За младите това е важно - преподавателите им да се държат непринудено, а не да имат страх от своите професори". В неговата собствена преподавателска практика е приложил наученото от проф. Енчева, като специфични насоки в педализацията или темпото от епохата на романтизма в класическата музика и др. „Проф.Люба Енчева беше един много логичен човек. Всичко, което казваше, звучеше толкова убедително", подчерта той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Иван Жеков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Биографична справка за проф. Люба Енчева (9 август 1914 – 4 август 1989):

Проф. Люба Енчева е свързана с музиката от ранна детска възраст. Започва уроци по пиано на 4 години под ръководството на майка си Невена Енчева – учила в Киев и възприела методиката на Теодор Лешетицки. Когато е на 10 години двете заминават за Италия, където малката Люба кандидатства в Миланската консерватория с още 65 пианисти и е приета на първо място. Учи в класа на професор Ренцо Лоренцони, а на 16 години се дипломира с отличие и най-висока академична степен. През 1929 г. заминава за Париж, където работи с Марсело Чампи, а по-късно продължава усъвършенстването си в Берлин, в класа по пиано на Едвин Фишер.



Голямото пианистично майсторство, красив тон и ритмична свобода на Люба Енчева са познати в много страни. Концертира не само като солист, но и в различни камерни формации. Дълги години е част от клавирно трио с Васил Стефанов и Константин Попов. Сътрудничи с квартет „Аврамов", Духов квинтет към Филхармонията, цигуларката Недялка Симеонова, челиста Константин Попов и други.

В дуо с кларнетиста Сава Димитров са заедно на сцената повече от 26 години.





Люба Енчева е солист на световни оркестри, а репертоара ѝ включва не само добре познати класически и романтични произведения, но и такива, на които е първи изпълнител. Тя е първата, изсвирила Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян у нас.



В концертните ѝ програми често присъстват произведенията на български композитори, като Панчо Владигеров, Димитър Ненов, Парашкев Хаджиев, Георги Златев Черкин, които популяризира и в задграничните си изяви.



От 1950 г. Люба Енчева влага голяма енергия в преподаването. Професор е в БДК. Води майсторски класове в различни страни и е член на жури на едни от най-престижните международни конкурси за пианисти.



По волята на Александър Петров, съпруг на проф. Енчева, е учредена стипендия на името на голямата пианистка и клавирен педагог, дългогодишен преподавател в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“). Стипендията е годишна и за първи път е връчена през 2014 г., съвпадайки със стогодишнината от рождението на Люба Енчева.

Биографична справка за пианиста Иван Жеков:

Иван Жеков е роден в София. През 1964г. завършва с отличен успех Инструменталния факултет на Държавната музикална академия в София (днес НМА „Панчо Владигеров”) за 4 години при проф. Люба Енчева, както и за 2 години майсторския й клас по пиано. През 1966 печели златен медал на Международния конкурс за пианисти „Ф. Бузони” в Италия. Концертира в Европа, както и в Китай, Куба, Египет и др.Започва да композира като ученик. През 1979г. пише песни за детски хор по поръчка на Българската национална телевизия.От 1980г. до 2008г. Иван Жеков живее и работи в Германия като педагог, пианист и композитор. Член е на Съюза на немските композитори. Написал е около 90 творби, предимно в областта на камерната музика, голям брой от тях за деца и юноши. Над 50 негови произведения са издадени при музикални издателства в Германия. През 1994 Иван Жеков получава отличие на международния конкурс за композиции „Е. Блох” в Лугано, Швейцария, за творбата му „Terra sacra” за струнен оркестър. Негови произведения са изпълнявани в Европа, САЩ и Япония. Участвал е като лектор със свои творби на семинари за съвременна музика ва D-Trossingen и CH – Rorschach. В момента живее и концертира в България.