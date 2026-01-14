Навършват се 100 години от рождението на Васко Абаджиев

На този ден през 1926 г. се ражда Васко Абаджиев – български цигулар, чийто талант от ранно детство оглавява световни сцени, припомнят от Софийската филхармония. Роден в София в семейство на музиканти – баща му е професор по цигулка, майка му – пианистка, които откриват съвършения му слух, когато е едва на 2 години. Скоро след това вече изпълнява класически концерти с удивителна зрялост.

Дете-чудо, изпълнител с изключителна техника и емоционална сила, Васко става най-младият дипломант в историята на българското висше образование едва на 9 г. и печели награди на международни конкурси, включително и призове в Брюксел и Лиеж.

След редица триумфи из Европа и участия под диригентството на световно признати диригенти, неговият път се усложнява: след смъртта на баща му и трудни години на война, той се завръща в България през 1952 г., но е ограничен в изявите си и накрая заминава за Западна Германия, където живее близо 30 години.

След загубата на майка си здравето и увереността му отслабват. Преживява сериозни здравословни проблеми и финансови трудности, които го отдалечават от музикалната сцена, на която някога блестящо принадлежеше. Завършва живота си в Хамбург на 14 декември 1978 г., далеч от родината, но с оставено наследство от над 60 композиции и записи, които продължават да вдъхновяват.