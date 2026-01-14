Навършват се 100 години от рождението на Васко Абаджиев
Наричан „Паганини на XX век“, „Новият Йехуди Менухин“, „дяволският цигулар“
Публикувано на 14.01.2026
На този ден през 1926 г. се ражда Васко Абаджиев – български цигулар, чийто талант от ранно детство оглавява световни сцени, припомнят от Софийската филхармония. Роден в София в семейство на музиканти – баща му е професор по цигулка, майка му – пианистка, които откриват съвършения му слух, когато е едва на 2 години. Скоро след това вече изпълнява класически концерти с удивителна зрялост.
Дете-чудо, изпълнител с изключителна техника и емоционална сила, Васко става най-младият дипломант в историята на българското висше образование едва на 9 г. и печели награди на международни конкурси, включително и призове в Брюксел и Лиеж.
След редица триумфи из Европа и участия под диригентството на световно признати диригенти, неговият път се усложнява: след смъртта на баща му и трудни години на война, той се завръща в България през 1952 г., но е ограничен в изявите си и накрая заминава за Западна Германия, където живее близо 30 години.
След загубата на майка си здравето и увереността му отслабват. Преживява сериозни здравословни проблеми и финансови трудности, които го отдалечават от музикалната сцена, на която някога блестящо принадлежеше. Завършва живота си в Хамбург на 14 декември 1978 г., далеч от родината, но с оставено наследство от над 60 композиции и записи, които продължават да вдъхновяват.