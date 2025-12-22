"Classic Дестинация" с Магдалена Бонева: "В Перу празнуват Коледа на 24 декември".

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Магдалена Бонева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Излезе от печат второто допълнено издание на "Магията Перу". Книгата на Нели и Магдалена Боневи ще бъде представена на 22 декември 2025 г. от 18.30 ч. в Съюза на българските журналисти, ул. "Граф Игнатиев" 4 (етаж 1) в София.

"Когато кажеш, че си от България, често перуанците ни объркват с Белгия. Източна Европа за тях е голяма държава с различни райони", разказва Магдалена Бонева. "Осмелете се да тръгнете! Не се плашете от височината и разстоянието от 12 000 км".

"Перу e държавата на картофите. Там се отглеждат 42 вида.... В Лима има ресторанти със звезди Мишлен заради приготвянето на традиционното севиче. "Чича морада" се прави от ферментирала лилава царевица. "Писко" е високоградусова напитка, която препоръчвам да опитате", споделя Магдалена Бонева. "Чайовете Аяуаска помагат за излекуване на неприятни мисли и са една загадка", допълва тя. Перуанците са много скромни хора, но са много задружни.

"Перу е католическа страна и посрещат Коледа както останалите католици. Има много ярки украси за празниците, богато украсени са площадите им с лампички. Те нямат Бъдни вечер, а празнуват Коледа на 24 декември".