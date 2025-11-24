Гернот Ленц пред bTV Radio: „Във Виена паркираме безплатно през уикенда и по 2.60 евро на час през седмицата“

„В миналото ограниченията за паркиране бяха само в центъра на града. Така че максималното време за паркиране за гости е два часа, от понеделник до петък. Сега целият град е една зона, която струва 1,30 евро за половин час. Жителите на Виена могат да паркират за 120 евро годишно, но само в техния район, а не в целия град. Това също намалява дела на автомобилите в града, а също така редуцира общественото пространство, от което се нуждаем за паркиране и което можем да ползваме сега за велоалеи, повече дървета и т.н.Само 1% от гражданите използваха велосипед в началото на 90-те години. Сега са около 11%. Има и сериозно увеличение на хората, използващи градската железница“, заяви пред bTV Radio Гернот Ленц, координатор по трафик контрола и сигнализационните системи в общински отдел МА33 Public Lighting /Wien leuchtet/ във Виена. „Мисля, че това е просто промяна в мисленето на самите хора. Предприемат се много мерки от други наши ведомства, за да убедят хората да използват по-екологични начини на придвижване, да се възползват“, подчерта той.

По думите му, през уикенда паркирането е безплатно, защото много хора отиват на вилите си и има много места за паркиране. Това помага също и за привличането на други посетители в града, туристи и т.н.

„Цената от 2.60 евро за час е една и съща за целия град. В момента се водят дискусии дали да я оставим така или да я променим, така че да има по-висока цена във вътрешните градски райони и по-ниска цена в покрайнините. Но това са само текущи дискусии. В момента цената е една и съща, независимо дали паркирате колата си на последния метър до границата на града или в идеалния център. Обсъжда се дали тази сума да се увеличи след 1 януари, до 1,70 евро“, сподели Гернот Ленц.

„В момента годишната карта за транспорт е 365 евро тоест по 1 евро на ден. Заради инфлацията се обсъжда да стане 460 евро годишно“, уточни специалистът пред Георги Митов от bTV Radio, който посети общинското предприятие с подкрепата на Община Виена - Международни офиси – София.

„Във Виена имаме 1300 светофара, тоест по 0,7 на хиляда жители и 0,5 на километър път. Това е горе-долу средното за Европа. Имаме не само един доставчик за нашата светофарни уредби, а четирима.Тя работи върху стандартизирани интерфейси, Уредбата е основа за отворена системна архитектура, така че можем да комбинираме светофар от една компания с контролер за светофари от друга компания и така нататък. Добре е да има взаимодействие между различни компании, т.е един и същ стандарт“, каза още Гернот Ленц.

„Нещо, с което много се гордеем, е приватизацията на обществения транспорт, защото публичният транспорт е гръбнакът на нашата система за мобилност в града. Градският транспорт във Виена се управлява от частна компания, която е 100% собственост на града“, добави той. Ленц поясни, че във Виена се движат 29 трамвайни линии и 95 автобусни линии с около 1000 превозни средства, които преминават през 1000 светофара.

„Преди няколко години дадохме началото на проекта, наречен „Управление на трафика 2.0“, чиято цел е оптимизиране на трафика и намаляване на вредните емисии. Това е съвместен проект на град Виена и ITS Vienna region. Направихме нова екосистемата за управление на трафика 2.0 с различни технически елементи. Един от тези модули беше „асистент за светофари“. Това е приложение за смартфони, насочено към участниците в движението.

„Ако автомобилът, микробусът, моторът е в натоварена зона, ще стигнете до следващия светофар на червено. Ако сте в зона с по-малко трафик, ще стигнете до следващия светофар на зелено. Ако зеленото е зад вас, трябва да намалите скоростта, за да стигнете до следващия зелен светофар. Можете също така да карате по-бързо, за да стигнете до зеленото пред вас, но ако превишите ограничението на трафика, ограничението на скоростта, дисплеят ще стане черен. Така че, не принуждавайте някого да кара с по-висока скорост от разрешената. По този начин не се налага да бързате, когато видите, че следващият светофар е червен, за да можете да се движите плавно. Правите и по-малко спирания и тръгвания за колите, защото знаете кога е зелено, кога е червено. И ако спрете на светофар, който е червен, получавате обратно броене колко дълго ще стои този сигнал, докато отново стане зелено“, разясни той.

„Вторият модул, който внедрихме, е динамичната оптимизация. Вече имаме много светофари, които работят в зависимост от трафика, но не в динамична обстановка. Използвахме симулацията на трафик в реално време. Това е горе-долу същото нещо, което познавате от Google Maps. Ние правим това сами, за да имаме обща представа за града ни, а също така правим и прогноза. След 60 минути знаем как ще се развие пътната обстановка през следващите 10, 15, 20 минути, до един час. Актуализираме това изчисление на всеки пет минути, за да имаме точна картина на пътната обстановка в града. Затова през последния месец внедрихме и преброяване на трафика, използвайки съществуващата инфраструктура и комбинирайки я с изкуствен интелект. Във Виена имаме 73 уебкамери за наблюдение на трафика, до които всяка институция има достъп.

„Първият приоритет на всяко кръстовище е общественият транспорт. След това зависи от това какъв вид път или какъв вид велосипедна алея преминава през кръстовището. Ако е главен велосипеден път, велоалеята има по-голям приоритет. Ако е главен път с велоалея от по-ниска категория, главният път има предимство с повече „зелено време“.“