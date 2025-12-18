Спечелете двойна покана за "ДОН ЖУАН"!

Легендарният мюзикъл "Дон Жуан" /Don Juan/ на френския композитор Феликс Грей ще бъде представен от 27 януари до 1 февруари в София. Обновената версия на този впечатляващ мюзикъл, възроден през 2019-2020 г., ще бъде представена за първи път в Европа, след 4 представления в Белград, Сърбия. Мюзикълът включва над 60 изпълнители, сред които 15 танцьори, 11 певци и 2 фламенко музиканти. Феликс Грей написва музиката и либретото на "Дон Жуан" през 2003 г., като се спира на свободна адаптация на класическата история на Молиер. Зарадвайте близките и себе си за коледните празници с билети за спектаклите, които ще откриете ТУК

Отговорете правилно на въпроса и попълнете формуляра, за да участвате в нашата игра и да спечелите покана за двама за спектакъла:

Кой испански драматург е първосъздателят на Дон Жуан?

А/ Лопе де Вега

Б/ Педро Калдерон де ла Барка

В/ Тирсо де Молина

Краен срок за участие: 22 декември, понеделник, 10.00ч. сутринта българско време.

Жребият ще бъде изтеглен на 22 декември от 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.