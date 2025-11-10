Спечелете билети за концерта на легендарния тенор Фабио Армилиато и Симфониета-Враца в София!

На 16 ноември 19.00ч., Сити Марк Арт център София ще се проведе Концерт на Симфониета-Враца с легендарния италиански тенор Фабио Армилиато и със специалното участие на сопраното Марта Леунг. Диригент - Христо Павлов. В програмата ще прозвучат прочути неаполитански песни и мелодии. Концертът се осъществява с подкрепата на Посолството на Италия в Република България и Италианския културен център. Билети на касата в Сити Марк Арт център (бул. Янко Сакъзов 30), в мрежата на Ивентим и Грабо

Концертът се провежда по повод знаковия юбилей от създаването на Неапол. За да спечелите билети за концерта, отговорете правилно на въпроса и попълнете формуляра по-долу:

Преди колко години е основан Неапол?

А/250

Б/ 2500

В/ 25

Краен срок за участие: 14 ноември, петък, 10.00ч. сутринта българско време.

Тегленето на жребия ще бъде в петък в 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.