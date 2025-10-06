На 7 октомври от 19.00ч. в зала „България“ ще прозвучи сценичната кантата „Кармина Бурана“ в изпълнение на Симфониета Враца под палката на маестро Христо Павлов. В програмата ще чуете и Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян. Солисти ще бъдат Виктор Костов (пиано), Андреа Новак (сопран), Андрея Мирчев (тенор) и Иво Йорданов (баритон). Съпроводът е на Академичен хор на Филхармония „Олтения" от гр. Крайова (Румъния) и Детски оперен хор - София с ръководител Таня Радева-Лазарова. Билетите се продават онлайн в мрежата на Ивентим.

Спечелете билети за концерта на Симфониета Враца на 7 октомври в София!

Кой е композиторът на „Кармина Бурана“?

А- Карл Орф

Б - Бенджамин Бритън

В- Арнолд Шьонберг

Попълнете данните и правилния отговор във формуляра по-долу! Тегленето на наградите ще бъде в предаването "Сутрешно кафе" от 10.30ч. във вторник, 7 октомври.