Как да спечелите покана за Празничния новогодишен концерт в НДК?

Включете се в новата ни игра, за да ви подарим покана за Празничния новогодишен концерт! Това е едно от най-обичаните и очаквани събития и ще се проведе на 1 януари 2026 г. от 18.00ч. в зала 1 на НДК. Концертът е част от програмата на 39-тото издание на Новогодишния музикален фестивал. Тази година събитието ще бъде със специалното участие на световноизвестната прима Красимира Стоянова. Фестивалният симфоничен оркестър ще свири под палката на маестро Емил Табаков. Българската публика ще чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак „Русалка“ , Рихард Щраус „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др. Билети ще откриете в Билетния център на НДК и в електронната система ТУК

Отговорете правилно на въпроса, попълнете формуляра и спечелете покана за двама за концерта:

Кой е основателят на Новогодишния музикален фестивал и първият диригент на Фестивалния симфоничен оркестър?

А/ Емил Чакъров

Б/ Емил Табаков

В/ Емил Янев

Краен срок за участие: 22 декември, понеделник, 10.00ч. сутринта българско време.

Жребият ще бъде изтеглен на 22 декември от 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.