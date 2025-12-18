Участвайте в играта на Classic FM за покана за Празничния новогодишен концерт в НДК!

Едно от най-обичаните и очаквани събития е Празничният новогодишен концерт на 1 януари 2026 г. в зала 1 на НДК. Концертът е част от програмата на 39-тото издание на Новогодишния музикален фестивал. Тази година концертът ще бъде със специалното участие на световноизвестната прима Красимира Стоянова. Фестивалният симфоничен оркестър ще свири под палката на маестро Емил Табаков. Българската публика ще чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак „Русалка“ , Рихард Щраус „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата са включени още произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др. Билети ще откриете в Билетния център на НДК и в електронната система ТУК

Отговорете правилно на въпроса, попълнете формуляра и спечелете покана за двама за концерта:

През коя година се е провел първият Празничен новогодишен концерт в НДК?

А/ 1977

Б/ 1987

В/ 1997

Краен срок за участие: 19 декември, петък, 10.00ч. сутринта българско време.

Жребият ще бъде изтеглен на 19 декември от 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.