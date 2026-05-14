Владислав Христов е автор на книгите „Снимки на деца“ (кратки прози, 2010), „Енсо“ (поезия, 2012), „Фи“ (поезия, 2013), „Германии“ (поезия, 2014), „Обратно броене“ (поезия, 2016), „Продължаваме напред“ (публицистика, 2017), „Germanii“ (поезия, немско издание, 2018), „Комореби“ (поезия, 2019), „Писма до Лазар“ (стихотворения, 2019), „Мопсът на Вазов“ (краткости, 2021), „Мед от оси“ (публицистика, 2023), „Пойни птици“ (поезия, 2024), „Маслен нос“ (поезия, 2025) и др.

„Войник, фотограф, духовен ученик, поет преживява собствената си индивидуалност в дистопичен и неантропоцентричен свят, където едни и същи капани дебнат заека, лисицата, човека? Свят, в който войната, човешкият провал, жестокостта, състраданието, надеждата не се поддават на (фото)обективиране. Свят, в който вече сме били човеци и най-сетне можем да бъдем нещо друго. И това е повече от очевидно. И е силно, и е вълнуващо.“ - Надежда Радулова

„Има една особена наслада и същевременно мъдрост да наблюдаваш изплъзващото се, докато кадърът на фотоапарата остава празен. Войната продължава, всекидневните камерни апокалипсиси продължават. Светът ражда притчи със същата естественост, с която ражда погром. Тази книга говори за тези неща.“ - Яна Букова

„Приветствам в новата книга на Владислав Христов „Очевидното“ не само чудесната поезия, но най-вече неговото настояване за споделяне на смисъла и значението на актуални социални явления и процеси. Това придава необичайна плътност на наситените с осезаеми цветове и звуци стихове. „Очевидното“ има по-високи цели, естетическата е изпълнена блестящо.“ - Илко Димитров