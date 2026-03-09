Ректорът на НМА проф.Сава Димитров: „"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с ректора на НМА проф.Сава Димитров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" ще отбележи Патронния си празник на 13 март 2026г. от 18:00 ч. в Концертната зала на НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №94. С творби от композитора ще участват: СТУДЕНТСКИ СТРУНЕН ОРКЕСТЪР с диригент РАЙЧО ХРИСТОВ, солист Мириам Петрова – цигулка (от класа на ас. д-р Милена Вълева) и СТУДЕНТСКИ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР с диригент ИВАН СТОЯНОВ, солист Александър Томов – пиано (от класа на проф. д-р Илия Чернаев). Входът е свободен!

Панчо Владигеров (13 март 1899 – 8 септември 1978)

Композитор, диригент, педагог и общественик

Панчо Владигеров е роден в Цюрих, но детството и младостта му са свързани с града на семейството му – Шумен. Свири на пиано и композира от най-ранна детска възраст.

Десетгодишен започва да учи теория и композиция при Добри Христов в София. През 1912 г. заминава за Берлин, където учи композиция в Академичното висше училище за музика – теория и композиция при проф. П. Юон и пиано при Х. Барт. Завършва Академията за изкуство в класа по композиция при проф. Ф. Гернсхайм и проф. Г. Шуман (1920). За свои творби получава двукратно Менделсоновата премия на Академията (1918 и 1920). От 1920 до 1932 работи като пианист и композитор в Deutsches Theater на Макс Райнхард – пише музика за негови постановки.

През 1932 г. се завръща в България и в продължение на четири десетилетия е професор по пиано, камерна музика и композиция в Държавната музикална академия, която днес носи неговото име – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“).

Един от основателите на Дружеството на компонистите „Съвременна музика“ (1933).

С многобройните си творби в почти всички класически жанрове Панчо Владигеров изиграва особено голяма роля за утвърждаването на националната ни композиторска школа.

През 20-те години на XX век негови произведения се издават на ноти от Universal Edition и на грамофонни плочи Deutsche Grammophon. Композициите му са изпълнявани в Европа и САЩ. Като пианист е гостувал в различни европейски държави и е изпълнявал свои произведения.

Носител на наградата „Годфрид фон Хердер“ (1969). На негово име се провежда национален и международен конкурс за пианисти и цигулари в Шумен.