Джузепе Матарезе „Ген_“

„Ген_“ („GEN_“) пристига в София непосредствено след премиерата му в програмата на Сънданс ’25. Това е десети пълнометражен филм на документалиста Джанлука Матарезе, чиито творби са представяни през годините във Венеция, Амстердам, Солун, Копенхаген, Торино и др. Новият му разказ повдига завесата върху връзката лекар-пациент и емоционално наситените разговори около чувството за удовлетворение. „Има едно място в Милано, където мъжете и жените могат да мечтаят да имат деца; където мъжете и жените могат да мечтаят да заживеят с този пол, в който усещат, че е тяхната истинска идентичност. Това се случва благодарение на националната здравна система, осигуряваща реализиране на тези мечти, при това без допълнителни финансови условия. Всеки ден ръководителят на този специален медицински отдел Маурицио Бини, високо образован и понякога политически некоректен доктор, се опитва да балансира между противоречията, провокирани от желанията на телата, и забраните, властващи в обществото. Неговата борба не е само в името на пациентите – той се опитва да поддържа обществените услуги в една система, в която все по-категорично властват пазарните сили и политическите ограничения. В тази история представяме последната фаза от неговата кариера... Това не е филм, посветен на политиката и медицината – това е филм за начина, по който интимността се превръща в тема за политиците. Ние открихме в тази болница топлота, съпричастност, човечност и смелост да се бориш за своите мечти,“ споделя режисьорът Матарезе по повод премиерата на филма му в световния документален конкурс на Сънданс ’25.

В документалния конкурс на София Филм Фест са включени 12 забележителни творби, някои от тях директно след световните им премиери на фестивали като Сънданс 2025 и току-що завършилото Берлинале.

Джанлука Матарезе Роден е през 1980 г. в Торино, Италия. Премества се в Париж през 2002 г., за да учи кино и театър. Завършва история и критика на северноамериканското кино в университетите в Торино и Париж VIII, като се дипломира и в Международната театрална школа „Жак Лекок“ в Париж. Филмът Навън (2019) печели наградата за най-добър италиански документален филм на кинофестивала в Торино. Моден Вавилон (2022) е показан на повече от двадесет фестивала по света.



ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ



2014 Моята кино целувка (My Movie Kiss) – къс.

2019 Навън (Fuori tutto) – док.

2021 Последният разговор (The Last Chapter) – док.

2022 Моден Вавилон (Fashion Babylon) – док.

2023 Животът на Зола (The Zola Experience) – док.

2025 Ген_ (Gen_) – док.